Задымление в московском метро попало на видео

Пассажиры Московского метрополитена записали видео во время задымления в подземке. На опубликованных кадрах видно, как дымом буквально заволокло весь вагон состава.В руководстве метрополитена сообщили, что происшествие никак не повлияло на график движения поездов. Причины задымления устанавливаются, передает телеканал "360".
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Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»