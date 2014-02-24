Загадка вспышки в районе крушения Ту-154

В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты. После того как запись вспышки была опубликована в Сети, мало у кого возникло сомнение, что эти кадры имеют прямую связь с крушением Ту-154 над Черным морем. Специалисты, однако, были более осторожны в своих оценках и, как показала практика, не зря. Несмотря на то, что точную природу вспышки установить пока не удалось, эксперты уверены, что она не имеет прямого отношения к трагедии."Внимательно изучены видеозаписи камер наружного наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку в небе над Черным морем накануне утром. Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения", – цитирует "Интерфакс" представителя оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Отметим, ранее многие сочли запись вспышки своего рода доказательством того, что на борту Ту-154 произошла внештатная ситуация – взрыв или атака с земли. Специалисты считают любые заключения преждевременными. "На текущий момент недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы", – отметил представитель оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС."Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах. Лишь после этого какие-либо объективные версии можно выстраивать", – добавил он. Напомним, крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.
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В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»
Исследовательский холдинг "Ромир" провел социологический вопрос на тему того, какое событие уходящего года россияне считают наиболее важным. Как оказалась, наибольшее значение в мировой повестке дня граждане России придали победе Дональда Трампа на президентских выборах в США...»
Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»
В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»