Загадка вспышки в районе крушения Ту-154

26 декабря 2016, понедельник, 12:31 – ИА СОЧИ-24



Загадка вспышки в районе крушения Ту-154

В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты.После того как запись вспышки была опубликована в Сети, мало у кого возникло сомнение, что эти кадры имеют прямую связь с крушением Ту-154 над Черным морем. Специалисты, однако, были более осторожны в своих оценках и, как показала практика, не зря. Несмотря на то, что точную природу вспышки установить пока не удалось, эксперты уверены, что она не имеет прямого отношения к трагедии."Внимательно изучены видеозаписи камер наружного наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку в небе над Черным морем накануне утром. Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения", – цитирует "Интерфакс" представителя оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Отметим, ранее многие сочли запись вспышки своего рода доказательством того, что на борту Ту-154 произошла внештатная ситуация – взрыв или атака с земли. Специалисты считают любые заключения преждевременными. "На текущий момент недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы", – отметил представитель оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС."Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах. Лишь после этого какие-либо объективные версии можно выстраивать", – добавил он. Напомним, крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.

СОЧИ 24