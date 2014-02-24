Загнанный Порошенко стал непредсказуемым

9 февраля 2017, четверг, 19:00 – ИА СОЧИ-24



Загнанный Порошенко стал непредсказуемым

Украина спасет НАТО. Вашингтон отказывается поддерживать альянс на плаву, а Киев вдохнет в него новую жизнь, уверен украинский экс-премьер Арсений Яценюк. Аргументы для натовцев заготовлены железные: членство Незалежной в НАТО – вопрос безопасности каждой европейской страны, ведь только Украина способна сдержать агрессивную Россию.Украинская власть в панике – это видно невооруженным глазом.Даже ушедшего в отставку Яценюка возвращают, пусть и неофициально, в обойму. Вдругон поможет хоть немного удержаться на плаву дырявому корыту нынешней власти. А "кролик",забыв все обиды, прискакал из уютной Америки: понимает, что тонуть все равнобудут вместе и никакая приставка "экс" не спасет.Президент Порошенко так вообще прижат к стене. Уукраинского лидера два пути: вперед, в Донбасс, или назад, в объятья жаждущихего крови радикалов либо более цивилизованных судей международного трибунала.Есть, правда, и третий вариант: сменить имя, внешность и бежать тайными тропамив гостеприимную латиноамериканскую страну. Хотя кому он там нужен – в той же Бразилии,как говорили классики, своих Педров пруд пруди.А на что он надеялся? Что Петр Порошенко – очень ценная дляхозяев фигура, и они при первой опасности бросятся его спасать? Да нет,надобность в нем отпала – и не то что Дональд Трамп, но даже близкая подруга АнгелаМеркель украинским президентом уже брезгует. Недавно, правда, фрау канцлерин скиевским коллегой побеседовала. Со слов Порошенко – как всегда, поддержала "борьбуукраинского народа за независимость". Вот только новый глава МИД Германии, а вслед за ним и вновьназначенный немецкий посол на Украине энтузиазма этого не разделяют. Посол Эрнст Райхель заявил, что Берлиннастаивает на выполнении положений "Минска-2", в том числе касательновыборов в непризнанных республиках Донбасса. А в МИДе на возмущение Киеваответили, что противоречий между словами дипломата и официальной позициейвластей ФРГ не выявили. Так-то.Лишенному поддержки западных покровителей Порошенко остаетсяодно старое, проверенное многими подобными ему политиками средство: маленькаяпобедоносная (и, кстати, необъявленная) война. Только вот единственный театрвоенных действий, где великий украинский полководец может развернуться –Донбасс. Но, как ни пыжится последователь Наполеона и великого австрийскогохудожника, "дранг нах остен" у него никак не получается. Эти варвары,исковеркавшие на свой лад неповторимую украинскую мову, почему-то не сдаются.Уже и ракетами женщин и детей обстреливали, и танками утюжили – не помогает. При отсутствии других вариантов Киев бросает в Донбасс все силы. Раньше как было: запустили парочку ракет по ближайшемуподконтрольному ВСУ городку, обвинили в обстреле Россию – и нате, получитеновый транш от МВФ. Теперь же кто-то на Западе резко поумнел, даже украинскиетанки в зоне разграничения стали замечать. И накатанная схема, увы, больше неработает.Желание Порошенко захватить как можно большую территорию в Донбассе легко объяснимо. Во-первых, выбив ополченцев из более-менее крупныхгородов юго-востока, он сможет вести переговоры на очередной встрече в нормандскомформате с позиции силы. Но главное – победа заставит умолкнуть его противниковвнутри страны. Ведь сегодня скинуть президента-неудачника жаждут не толькорадикалы из добровольческих батальонов, но и Тимошенко, и даже ближайшиесоратники вроде Авакова и Турчинова. Если загнанный в угол украинский лидер все же решится натакие шаги, Москва отреагирует жестко. По мнению публициста ВладимираСоловьева, Россия должна настоять на том, чтобы Запад ввел санкции в отношенииукраинских властей за невыполнение минских договоренностей. Если этого непроизойдет, она может использовать в качестве прецедента ситуацию с Турцией,которая решила защитить свои интересы на территории Сирии."Если нам в лицо плюют как одному из гарантов минскихсоглашений, значит, мы должны сказать: "Заберите эту бумажку и делайте сней что хотите, мы из этого выходим". И мы, на основании международногопрецедента в Сирии, который показала страна НАТО, Турция, имеем полнейшее правовойти в 30-километровую зону и навести порядок там, где считаем нужным,чтобы прекратить геноцид русскоговорящего населения, террористическуюдеятельность", – заявил Соловьев. Похожей точки зрения придерживается и президент Институтанациональной стратегии Михаил Ремезов. Для начала надо четко предупредитьпартнеров, что в случае таких действий Киева и бездействия западных стран Москва реализует план Б, заявил политолог изданию "Свободнаяпресса"."План Б – это операция по принуждению кмиру. Самым логичным сейчас было бы заявление России о том, что она применитвсе силы и средства в том случае, если начнется полномасштабное наступление ВСУ– просто как страна –гарант минских соглашений. Это не война, это способизбежать войны. Такие заявления сразу заставят Запад шевелиться и заниматьсяпринуждением Киева к миру", – считает Ремезов. По словам эксперта, еслитакие сигналы от западных стран не поступят, есть вероятность, что угрозу придетсявыполнять на практике.

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