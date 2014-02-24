|10 февраля, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Загнанный Порошенко стал непредсказуемым
9 февраля 2017, четверг, 19:00 – ИА СОЧИ-24
Украинская власть в панике – это видно невооруженным глазом.
Даже ушедшего в отставку Яценюка возвращают, пусть и неофициально, в обойму. Вдруг
он поможет хоть немного удержаться на плаву дырявому корыту нынешней власти. А "кролик",
забыв все обиды, прискакал из уютной Америки: понимает, что тонуть все равно
будут вместе и никакая приставка "экс" не спасет.Президент Порошенко так вообще прижат к стене. У
украинского лидера два пути: вперед, в Донбасс, или назад, в объятья жаждущих
его крови радикалов либо более цивилизованных судей международного трибунала.
Есть, правда, и третий вариант: сменить имя, внешность и бежать тайными тропами
в гостеприимную латиноамериканскую страну. Хотя кому он там нужен – в той же Бразилии,
как говорили классики, своих Педров пруд пруди.А на что он надеялся? Что Петр Порошенко – очень ценная для
хозяев фигура, и они при первой опасности бросятся его спасать? Да нет,
надобность в нем отпала – и не то что Дональд Трамп, но даже близкая подруга Ангела
Меркель украинским президентом уже брезгует. Недавно, правда, фрау канцлерин с
киевским коллегой побеседовала. Со слов Порошенко – как всегда, поддержала "борьбу
украинского народа за независимость". Вот только новый глава МИД Германии, а вслед за ним и вновь
назначенный немецкий посол на Украине энтузиазма этого не разделяют. Посол Эрнст Райхель заявил, что Берлин
настаивает на выполнении положений "Минска-2", в том числе касательно
выборов в непризнанных республиках Донбасса. А в МИДе на возмущение Киева
ответили, что противоречий между словами дипломата и официальной позицией
властей ФРГ не выявили. Так-то.Лишенному поддержки западных покровителей Порошенко остается
одно старое, проверенное многими подобными ему политиками средство: маленькая
победоносная (и, кстати, необъявленная) война. Только вот единственный театр
военных действий, где великий украинский полководец может развернуться –
Донбасс. Но, как ни пыжится последователь Наполеона и великого австрийского
художника, "дранг нах остен" у него никак не получается. Эти варвары,
исковеркавшие на свой лад неповторимую украинскую мову, почему-то не сдаются.
Уже и ракетами женщин и детей обстреливали, и танками утюжили – не помогает. При отсутствии других вариантов Киев бросает в Донбасс все силы. Раньше как было: запустили парочку ракет по ближайшему
подконтрольному ВСУ городку, обвинили в обстреле Россию – и нате, получите
новый транш от МВФ. Теперь же кто-то на Западе резко поумнел, даже украинские
танки в зоне разграничения стали замечать. И накатанная схема, увы, больше не
работает.Желание Порошенко захватить как можно большую территорию в Донбассе легко объяснимо. Во-первых, выбив ополченцев из более-менее крупных
городов юго-востока, он сможет вести переговоры на очередной встрече в нормандском
формате с позиции силы. Но главное – победа заставит умолкнуть его противников
внутри страны. Ведь сегодня скинуть президента-неудачника жаждут не только
радикалы из добровольческих батальонов, но и Тимошенко, и даже ближайшие
соратники вроде Авакова и Турчинова. Если загнанный в угол украинский лидер все же решится на
такие шаги, Москва отреагирует жестко. По мнению публициста Владимира
Соловьева, Россия должна настоять на том, чтобы Запад ввел санкции в отношении
украинских властей за невыполнение минских договоренностей. Если этого не
произойдет, она может использовать в качестве прецедента ситуацию с Турцией,
которая решила защитить свои интересы на территории Сирии."Если нам в лицо плюют как одному из гарантов минских
соглашений, значит, мы должны сказать: "Заберите эту бумажку и делайте с
ней что хотите, мы из этого выходим". И мы, на основании международного
прецедента в Сирии, который показала страна НАТО, Турция, имеем полнейшее право
войти в 30-километровую зону и навести порядок там, где считаем нужным,
чтобы прекратить геноцид русскоговорящего населения, террористическую
деятельность", – заявил Соловьев. Похожей точки зрения придерживается и президент Института
национальной стратегии Михаил Ремезов. Для начала надо четко предупредить
партнеров, что в случае таких действий Киева и бездействия западных стран Москва реализует план Б, заявил политолог изданию "Свободная
пресса"."План Б – это операция по принуждению к
миру. Самым логичным сейчас было бы заявление России о том, что она применит
все силы и средства в том случае, если начнется полномасштабное наступление ВСУ
– просто как страна –
гарант минских соглашений. Это не война, это способ
избежать войны. Такие заявления сразу заставят Запад шевелиться и заниматься
принуждением Киева к миру", – считает Ремезов. По словам эксперта, если
такие сигналы от западных стран не поступят, есть вероятность, что угрозу придется
выполнять на практике.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.