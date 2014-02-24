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Захар Прилепин пошел на Киев
13 февраля 2017, понедельник, 13:45 – ИА СОЧИ-24
Батальон по большей части собран из местных жителей.
Интересно, что деталей не смог сообщить журналистам даже представитель Минобороны республики. Эдуард
Басурин лишь предположил, что подразделение Прилепина входит в республиканскую
гвардию либо в полк специального назначения. Позже писатель подтвердил, что его
батальон – в составе полка спецназа. "Да это правда, я – замкомандира батальона", – сказал Прилепин РИА Новости."Я знал, где взять этих людей. Причем мы могли,
конечно, предоставить людей гораздо больше. Но сказали: нужен батальон. Собрали
батальон", – заявил Прилепин.По словам Захара Прилепина, на Донбассе он ощущает себя не
писателем, а военным. Тем не менее, по убеждениям он пацифист и свою роль
определяет, как миротворческую. Хотя, если придется стрелять (а Захар уверен,
что придется), сомнений у него не возникнет. У Прилепина недавно вышла книга "Взвод" – о
писателях, которые были офицерами, ополченцами, участвовали в различных войнах
и конфликтах. Сам Захар служил в ОМОНе, бывал в командировках в Чечне. Однако
не литературные персонажи подвигли писателя на нынешний шаг."Литература тут ни причем. Я боюсь в патетику
свалиться, но совершенно очевидно, что Донбасс – это зона ответственности не
перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь
удастся чего-то добиться, значит у нас получится везде, на любых направлениях.
У меня есть определенные возможности, и я не вижу причин оставаться в стороне.
По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому,
чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был
оставлен нами в силу разных причин", – сказал Прилепин корреспонденту
"Комсомольской правды"."Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничего
не должен делать, меня совершенно не волнуют. Я хочу – пишу, хочу – не пишу.
Здесь идет война. Это как во время Великой Отечественной. Все эти замечательные
товарищи в лице Симонова, Долматовского – они все писали, все носили оружие. И
все имели воинские звания", – напомнил литератор. Прилепин привел и примеры из XIX века. Писатели и поэты, которые были
декабристами и смутьянами, если начиналась война, были в первых рядах. Самый большой
либерал, человек, придумавший словосочетание "квасной патриотизм",
Петр Вяземский, сразу пошел на войну 1812 года. Когда началась война с Турцией,
Вяземский с Пушкиным оба написали письмо Бенкендорфу с просьбой отправить их в
действующие войска. "Представьте себе Бориса Акунина условного или Дмитрия
Львовича Быкова, которые пишут главе охранки письмо: "Хотим отправиться в
действующие войска". Невозможно представить. Причем Пушкину и Вяземскому
отказали. И Пушкин взял и самочинно отправился на Кавказ. Приехал на лошадке, в
черной бурке, с пистолем, умчался на позиции. Казаки атакуют, он вперед казаков
скачет. За ним офицеры мчатся: "Саша, Саша, не обездольте русскую поэзию!" Прилепин подчеркивает: люди на Донбассе – в том числе и он
сам – воюют не с Украиной. "Украинскую культуру и украинцев унижать не
надо. Надо их обнять и сказать, что единственные люди, которые сохранят
истинное украинство, все ваши-наши вышиванки, все ваши-наши борщи и всю
вашу-нашу поэзию и литературу, это русские люди. Мы – хранители вашего
украинства", – отметил Прилепин. По словам писателя, война сегодня идет,
как и прежде, с нацизмом.
Источник:
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