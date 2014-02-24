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Захар Прилепин пошел на Киев

13 февраля 2017, понедельник, 13:45 – ИА СОЧИ-24

Захар Прилепин пошел на Киев
Захар Прилепин пошел на Киев
Захар Прилепин стал политруком. Известный российский писатель создал собственный батальон в ДНР. Конечная цель его подразделения – вся Украина и "русский украинский город Киев".
Батальон по большей части собран из местных жителей.
Интересно, что деталей не смог сообщить журналистам даже представитель Минобороны республики. Эдуард
Басурин лишь предположил, что подразделение Прилепина входит в республиканскую
гвардию либо в полк специального назначения. Позже писатель подтвердил, что его
батальон – в составе полка спецназа. "Да это правда, я – замкомандира батальона", – сказал Прилепин РИА Новости."Я знал, где взять этих людей. Причем мы могли,
конечно, предоставить людей гораздо больше. Но сказали: нужен батальон. Собрали
батальон", – заявил Прилепин.По словам Захара Прилепина, на Донбассе он ощущает себя не
писателем, а военным. Тем не менее, по убеждениям он пацифист и свою роль
определяет, как миротворческую. Хотя, если придется стрелять (а Захар уверен,
что придется), сомнений у него не возникнет. У Прилепина недавно вышла книга "Взвод" – о
писателях, которые были офицерами, ополченцами, участвовали в различных войнах
и конфликтах. Сам Захар служил в ОМОНе, бывал в командировках в Чечне. Однако
не литературные персонажи подвигли писателя на нынешний шаг."Литература тут ни причем. Я боюсь в патетику
свалиться, но совершенно очевидно, что Донбасс – это зона ответственности не
перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь
удастся чего-то добиться, значит у нас получится везде, на любых направлениях.
У меня есть определенные возможности, и я не вижу причин оставаться в стороне.
По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому,
чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был
оставлен нами в силу разных причин", – сказал Прилепин корреспонденту
"Комсомольской правды"."Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничего
не должен делать, меня совершенно не волнуют. Я хочу – пишу, хочу – не пишу.
Здесь идет война. Это как во время Великой Отечественной. Все эти замечательные
товарищи в лице Симонова, Долматовского – они все писали, все носили оружие. И
все имели воинские звания", – напомнил литератор. Прилепин привел и примеры из XIX века. Писатели и поэты, которые были
декабристами и смутьянами, если начиналась война, были в первых рядах. Самый большой
либерал, человек, придумавший словосочетание "квасной патриотизм",
Петр Вяземский, сразу пошел на войну 1812 года. Когда началась война с Турцией,
Вяземский с Пушкиным оба написали письмо Бенкендорфу с просьбой отправить их в
действующие войска. "Представьте себе Бориса Акунина условного или Дмитрия
Львовича Быкова, которые пишут главе охранки письмо: "Хотим отправиться в
действующие войска". Невозможно представить. Причем Пушкину и Вяземскому
отказали. И Пушкин взял и самочинно отправился на Кавказ. Приехал на лошадке, в
черной бурке, с пистолем, умчался на позиции. Казаки атакуют, он вперед казаков
скачет. За ним офицеры мчатся: "Саша, Саша, не обездольте русскую поэзию!" Прилепин подчеркивает: люди на Донбассе – в том числе и он
сам – воюют не с Украиной. "Украинскую культуру и украинцев унижать не
надо. Надо их обнять и сказать, что единственные люди, которые сохранят
истинное украинство, все ваши-наши вышиванки, все ваши-наши борщи и всю
вашу-нашу поэзию и литературу, это русские люди. Мы – хранители вашего
украинства", – отметил Прилепин. По словам писателя, война сегодня идет,
как и прежде, с нацизмом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:14
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