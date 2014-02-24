Захар Прилепин пошел на Киев

13 февраля 2017, понедельник, 13:45 – ИА СОЧИ-24



Захар Прилепин пошел на Киев

Захар Прилепин стал политруком. Известный российский писатель создал собственный батальон в ДНР. Конечная цель его подразделения – вся Украина и "русский украинский город Киев".Батальон по большей части собран из местных жителей.Интересно, что деталей не смог сообщить журналистам даже представитель Минобороны республики. ЭдуардБасурин лишь предположил, что подразделение Прилепина входит в республиканскуюгвардию либо в полк специального назначения. Позже писатель подтвердил, что егобатальон – в составе полка спецназа. "Да это правда, я – замкомандира батальона", – сказал Прилепин РИА Новости."Я знал, где взять этих людей. Причем мы могли,конечно, предоставить людей гораздо больше. Но сказали: нужен батальон. Собралибатальон", – заявил Прилепин.По словам Захара Прилепина, на Донбассе он ощущает себя неписателем, а военным. Тем не менее, по убеждениям он пацифист и свою рольопределяет, как миротворческую. Хотя, если придется стрелять (а Захар уверен,что придется), сомнений у него не возникнет. У Прилепина недавно вышла книга "Взвод" – описателях, которые были офицерами, ополченцами, участвовали в различных войнахи конфликтах. Сам Захар служил в ОМОНе, бывал в командировках в Чечне. Однаконе литературные персонажи подвигли писателя на нынешний шаг."Литература тут ни причем. Я боюсь в патетикусвалиться, но совершенно очевидно, что Донбасс – это зона ответственности неперед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесьудастся чего-то добиться, значит у нас получится везде, на любых направлениях.У меня есть определенные возможности, и я не вижу причин оставаться в стороне.По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому,чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который былоставлен нами в силу разных причин", – сказал Прилепин корреспонденту"Комсомольской правды"."Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничегоне должен делать, меня совершенно не волнуют. Я хочу – пишу, хочу – не пишу.Здесь идет война. Это как во время Великой Отечественной. Все эти замечательныетоварищи в лице Симонова, Долматовского – они все писали, все носили оружие. Ивсе имели воинские звания", – напомнил литератор. Прилепин привел и примеры из XIX века. Писатели и поэты, которые былидекабристами и смутьянами, если начиналась война, были в первых рядах. Самый большойлиберал, человек, придумавший словосочетание "квасной патриотизм",Петр Вяземский, сразу пошел на войну 1812 года. Когда началась война с Турцией,Вяземский с Пушкиным оба написали письмо Бенкендорфу с просьбой отправить их вдействующие войска. "Представьте себе Бориса Акунина условного или ДмитрияЛьвовича Быкова, которые пишут главе охранки письмо: "Хотим отправиться вдействующие войска". Невозможно представить. Причем Пушкину и Вяземскомуотказали. И Пушкин взял и самочинно отправился на Кавказ. Приехал на лошадке, вчерной бурке, с пистолем, умчался на позиции. Казаки атакуют, он вперед казаковскачет. За ним офицеры мчатся: "Саша, Саша, не обездольте русскую поэзию!" Прилепин подчеркивает: люди на Донбассе – в том числе и онсам – воюют не с Украиной. "Украинскую культуру и украинцев унижать ненадо. Надо их обнять и сказать, что единственные люди, которые сохранятистинное украинство, все ваши-наши вышиванки, все ваши-наши борщи и всювашу-нашу поэзию и литературу, это русские люди. Мы – хранители вашегоукраинства", – отметил Прилепин. По словам писателя, война сегодня идет,как и прежде, с нацизмом.

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