Захарченко прятал миллионы у безработных подруг

В резонансном деле полковника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко вскрылись новые подробности. Как оказалось, часть украденных денежных средств бывший оперативник прятал у безработных знакомых. Летом прошлого года, еще до задержания, Захарченко передал одной из своих знакомых, числящейся безработной, 14,695 миллиона евро, пишет издание "Росбалт" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Девушка разместила средства на банковском депозите в одном из столичных кредитных учреждений, перед этим конвертировав европейскую валюту в доллары. Однако в начале сентября Захарченко был задержан, а спустя несколько дней его знакомая закрыла вклад и забрала ранее вложенные денежные средства. При этом полученные по депозитам проценты девушка оставила себе. Остальные деньги она передала безработной подруге, которая открыла вклады на 1,154 миллиона и 15 миллионов долларов. Следствие полагает, что хранившиеся на депозитах средства Захарченко получил коррупционным путем, а внесение их на банковские депозиты было обусловлено необходимостью сокрытия их преступного происхождения. На данный момент на денежные средства наложен арест.Напомним, что замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В процессе обысков из квартиры его сестры было изъято 8,5 миллиарда рублей.
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В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»