Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ

22 декабря 2016, четверг, 18:30 – ИА СОЧИ-24



Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ.Мария Захарова написала у себя в Facebook, что требование об освобожденииСавченко из заключения в России было построено на ее членстве в ПАСЕ. "Понимаетефокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включениев делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силойинформационно-политической кампании Киева на тот момент", – напомнила Захарова.Дипломат отметила, что теперь, после исключения Савченко из украинскойделегации ПАСЕ безмолвствует и предположила, что это может быть вызвано растерянностьюот киевской демократии. "Краска для плакатов закончилась? Деньги напостановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись откиевской демократии?" – вопрошает Захарова.Между тем эксперты полагают, что решение Верховной Радыотносительно исключения Савченко из делегации ПАСЕ показываетнепоследовательность украинской власти. "Последствияисключения Савченко будут минимальными в международном разрезе, однако Украинаснова стала заложницей своей непоследовательности", – сказал в интервьюукраинскому изданию "Обозреватель" эксперт Международного центраперспективных исследований Евгений Ярошенко.По его словам, в свое время Киев делал много политических идипломатических шагов, чтобы привлечь внимание к судьбе Савченко. Теперь же происходитстремительный обратный процесс – дегероизация. "Европа приложила немалоусилий для освобождения Савченко, поэтому ситуация в целом вызывает тамнекоторое недоумение", – заключил Ярошенко.Сегодня, 22 декабря Верховная рада большинством голосов исключилаНадежду Савченко из парламентской делегации ПАСЕ. По мнению некоторыхпарламентариев, она позорит страну и угрожает ее национальной безопасности.Формально Савченко лишили право посещать заседания ПАСЕ из-за того, что онанаходится на свободе. Ни для кого не секрет, что бывшую летчицу включили вделегацию для того, чтобы освободить из заключения в России.После того, как Савченко была помилована и вернулась наУкраину, она часто подвергалась критике за свои высказывания,противоречащие официальной линии Киева.В начале декабря Надежда Савченко тайно встречалась в Минске с лидерамипровозглашенных ЛНР и ДНР. Спустя несколько дней фракция"Батькивщина" в украинском парламенте исключила изменницу из своегосостава.В марте 2016 года Надежда Савченко была приговоренароссийским судом к 22 годам тюремного заключения за причастность к убийствужурналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае была помилованауказом президента России Владимира Путина и вернулась на Украину.

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