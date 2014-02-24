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Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
22 декабря 2016, четверг, 18:30 – ИА СОЧИ-24
Мария Захарова написала у себя в Facebook, что требование об освобождении
Савченко из заключения в России было построено на ее членстве в ПАСЕ. "Понимаете
фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение
в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой
информационно-политической кампании Киева на тот момент", – напомнила Захарова.
Дипломат отметила, что теперь, после исключения Савченко из украинской
делегации ПАСЕ безмолвствует и предположила, что это может быть вызвано растерянностью
от киевской демократии. "Краска для плакатов закончилась? Деньги на
постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от
киевской демократии?" – вопрошает Захарова.
Между тем эксперты полагают, что решение Верховной Рады
относительно исключения Савченко из делегации ПАСЕ показывает
непоследовательность украинской власти. "Последствия
исключения Савченко будут минимальными в международном разрезе, однако Украина
снова стала заложницей своей непоследовательности", – сказал в интервью
украинскому изданию "Обозреватель" эксперт Международного центра
перспективных исследований Евгений Ярошенко.
По его словам, в свое время Киев делал много политических и
дипломатических шагов, чтобы привлечь внимание к судьбе Савченко. Теперь же происходит
стремительный обратный процесс – дегероизация. "Европа приложила немало
усилий для освобождения Савченко, поэтому ситуация в целом вызывает там
некоторое недоумение", – заключил Ярошенко.
Сегодня, 22 декабря Верховная рада большинством голосов исключила
Надежду Савченко из парламентской делегации ПАСЕ. По мнению некоторых
парламентариев, она позорит страну и угрожает ее национальной безопасности.
Формально Савченко лишили право посещать заседания ПАСЕ из-за того, что она
находится на свободе. Ни для кого не секрет, что бывшую летчицу включили в
делегацию для того, чтобы освободить из заключения в России.После того, как Савченко была помилована и вернулась на
Украину, она часто подвергалась критике за свои высказывания,
противоречащие официальной линии Киева.
В начале декабря Надежда Савченко тайно встречалась в Минске с лидерами
провозглашенных ЛНР и ДНР. Спустя несколько дней фракция
"Батькивщина" в украинском парламенте исключила изменницу из своего
состава.
В марте 2016 года Надежда Савченко была приговорена
российским судом к 22 годам тюремного заключения за причастность к убийству
журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае была помилована
указом президента России Владимира Путина и вернулась на Украину.
Источник:
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