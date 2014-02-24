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Захарова об угрозах российским дипломатам в США

30 марта 2017, четверг, 13:43 – СОЧИ-24

Захарова об угрозах российским дипломатам в США
Захарова об угрозах российским дипломатам в США
В Москве заметили новые попытки разыграть "российскую карту" во внутриполитических дебатах в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об угрозах американских журналистов в адрес российских дипломатов.
Речь идет об очередной вспышке истерики вокруг абсолютно
рутинных обычных дипломатических контактов руководства и сотрудников посольства
России в Вашингтоне, отметила Захарова.
По ее словам, американские журналисты вновь обсуждают тему
якобы российского вмешательства в президентские выборы в США. "Я могу
квалифицировать такое поведение ряда американских журналистов и СМИ просто как
угрозы в адрес наших дипломатов", – сказала Захарова.
Дипломат снова напомнила, что никто из сотрудников
дипломатических представительств России в США или других российских
представителей никакого отношения к прошедшей американской избирательной
кампании не имел.
Мария Захарова также прокомментировала слова постоянного
представителя США при ООН Никки Хейли о том, что Америка является совестью
мира. "Думаю, проанализировав итоги американской внешней политики
последнего десятилетия, можно предположить, что Вашингтону больше подходит роль
другого мирового органа", –  написала
Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что ООН – это не инструмент по продвижению
американских или каких-либо других ценностей, а шанс, который дан человечеству
для предотвращения новых мировых войн.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные
Штаты являются для всего мира совестью и не откажутся от этой роли. Не обошла вниманием официальный представитель МИДа и недавнее заявление
президента Литвы Дали Грибаускайте о российской угрозе. "У меня нет
сомнений что это (слова президента Литвы) часть информационной кампании.
Российская сторона подчеркнула, что мы не видим препятствий для того, чтобы отношения
с Прибалтикой были доброжелательными и конструктивными", – сказала Мария Захарова
и успокоила Грибаускайте, заверив ее в том, что Россия всеми силами борется
против каких-либо проявлений агрессии и никого завоевывать не собирается.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:43
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сегодня, 16:44
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