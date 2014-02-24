Захарова об угрозах российским дипломатам в США

30 марта 2017, четверг, 13:43 – СОЧИ-24



Захарова об угрозах российским дипломатам в США

В Москве заметили новые попытки разыграть "российскую карту" во внутриполитических дебатах в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об угрозах американских журналистов в адрес российских дипломатов.Речь идет об очередной вспышке истерики вокруг абсолютнорутинных обычных дипломатических контактов руководства и сотрудников посольстваРоссии в Вашингтоне, отметила Захарова.По ее словам, американские журналисты вновь обсуждают темуякобы российского вмешательства в президентские выборы в США. "Я могуквалифицировать такое поведение ряда американских журналистов и СМИ просто какугрозы в адрес наших дипломатов", – сказала Захарова.Дипломат снова напомнила, что никто из сотрудниковдипломатических представительств России в США или других российскихпредставителей никакого отношения к прошедшей американской избирательнойкампании не имел.Мария Захарова также прокомментировала слова постоянногопредставителя США при ООН Никки Хейли о том, что Америка является совестьюмира. "Думаю, проанализировав итоги американской внешней политикипоследнего десятилетия, можно предположить, что Вашингтону больше подходит рольдругого мирового органа", – написалаЗахарова на своей странице в Facebook.Она отметила, что ООН – это не инструмент по продвижениюамериканских или каких-либо других ценностей, а шанс, который дан человечествудля предотвращения новых мировых войн.Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что СоединенныеШтаты являются для всего мира совестью и не откажутся от этой роли. Не обошла вниманием официальный представитель МИДа и недавнее заявлениепрезидента Литвы Дали Грибаускайте о российской угрозе. "У меня нетсомнений что это (слова президента Литвы) часть информационной кампании.Российская сторона подчеркнула, что мы не видим препятствий для того, чтобы отношенияс Прибалтикой были доброжелательными и конструктивными", – сказала Мария Захароваи успокоила Грибаускайте, заверив ее в том, что Россия всеми силами боретсяпротив каких-либо проявлений агрессии и никого завоевывать не собирается.

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