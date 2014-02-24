|30 марта, четверг
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Захарова об угрозах российским дипломатам в США
30 марта 2017, четверг, 13:43 – СОЧИ-24
Речь идет об очередной вспышке истерики вокруг абсолютно
рутинных обычных дипломатических контактов руководства и сотрудников посольства
России в Вашингтоне, отметила Захарова.
По ее словам, американские журналисты вновь обсуждают тему
якобы российского вмешательства в президентские выборы в США. "Я могу
квалифицировать такое поведение ряда американских журналистов и СМИ просто как
угрозы в адрес наших дипломатов", – сказала Захарова.
Дипломат снова напомнила, что никто из сотрудников
дипломатических представительств России в США или других российских
представителей никакого отношения к прошедшей американской избирательной
кампании не имел.
Мария Захарова также прокомментировала слова постоянного
представителя США при ООН Никки Хейли о том, что Америка является совестью
мира. "Думаю, проанализировав итоги американской внешней политики
последнего десятилетия, можно предположить, что Вашингтону больше подходит роль
другого мирового органа", – написала
Захарова на своей странице в Facebook.
Она отметила, что ООН – это не инструмент по продвижению
американских или каких-либо других ценностей, а шанс, который дан человечеству
для предотвращения новых мировых войн.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные
Штаты являются для всего мира совестью и не откажутся от этой роли. Не обошла вниманием официальный представитель МИДа и недавнее заявление
президента Литвы Дали Грибаускайте о российской угрозе. "У меня нет
сомнений что это (слова президента Литвы) часть информационной кампании.
Российская сторона подчеркнула, что мы не видим препятствий для того, чтобы отношения
с Прибалтикой были доброжелательными и конструктивными", – сказала Мария Захарова
и успокоила Грибаускайте, заверив ее в том, что Россия всеми силами борется
против каких-либо проявлений агрессии и никого завоевывать не собирается.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.