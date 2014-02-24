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Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"
2 марта 2017, четверг, 18:16 – ИА СОЧИ-24
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и
возмущение наших соотечественников. Посольство России призвало принять
исчерпывающие меры для приведения мемориала в надлежащий вид, тщательно
расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
На брифинге 2 марта официальный представитель МИД России
Мария Захарова напомнила, что памятник советскому воину-освободителю в городе
Пловдив всегда символизировал "безграничную благодарность болгарского народа
Советской армии" за вклад в освобождение Европы от фашизма. Она назвала
инцидент в отношении мемориала "Алеша" "вопиющим актом вандализма".
"В МИД
Болгарии была направлена нота, в которой выражена серьезная озабоченность
российской стороны циничностью этого противоправного деяния, которое было
совершено в официальный день выражения признательности лицам, сопротивлявшимся
нацизму в Республике Болгария", – цитирует дипломата ТАСС. Захарова
выразила надежду на компетентность болгарских властей в деле недопущения впредь
подобных преступных действий.
Напомним, нападение
на монумент было совершено в ночь на 22 февраля. Злоумышленники нанесли на
памятник нацистскую символику, а также надписи националистического содержания.
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