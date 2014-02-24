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Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова
31 января 2017, вторник, 20:30 – ИА СОЧИ-24
Дипломат заявила,
что произведение рассказывает об обезьяне и петухе, "которых он предвидел много
лет назад", передает "Газета.ru". Пользователи соцсети с интересом отреагировали на публикацию.
Некоторые
предположили, что у животных есть политические прототипы. "Очень уж много обещающие персонажи, но главное есть их
прототипы в политике!))))", – прокомментировал один из пользователей.
Оказались и те, кто не понаслышке знаком с творчеством главы МИД и является его
поклонником. "Кстати, стихи Сергея Лаврова очень проникновенны и талантливы. У
него дар Божий", – заявил читатель.
Напомним, в январе
2016 года министр иностранных дел получил премию Союза писателей России "Имперская
культура" имени Эдуарда Володина за верность долгу и служение Отечеству. Тогда председатель
Союза писателей, доктор исторических наук Валерий Ганичев заявил, что стихотворение
Лаврова "Посольский приказ" является "одним из самых выдающихся примеров
служения народу".
Стихи
Лаврова уже публиковались в "Русском пионере" в 2015 году. Тогда
были напечатаны три произведения, датированных 1989, 1995 и 1996 годом. Все они
посвящены теме эмиграции и загранице.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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