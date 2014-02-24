Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова

31 января 2017, вторник, 20:30 – ИА СОЧИ-24



Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой.Дипломат заявила,что произведение рассказывает об обезьяне и петухе, "которых он предвидел многолет назад", передает "Газета.ru". Пользователи соцсети с интересом отреагировали на публикацию.Некоторыепредположили, что у животных есть политические прототипы. "Очень уж много обещающие персонажи, но главное есть ихпрототипы в политике!))))", – прокомментировал один из пользователей.Оказались и те, кто не понаслышке знаком с творчеством главы МИД и является егопоклонником. "Кстати, стихи Сергея Лаврова очень проникновенны и талантливы. Унего дар Божий", – заявил читатель.Напомним, в январе2016 года министр иностранных дел получил премию Союза писателей России "Имперскаякультура" имени Эдуарда Володина за верность долгу и служение Отечеству. Тогда председательСоюза писателей, доктор исторических наук Валерий Ганичев заявил, что стихотворениеЛаврова "Посольский приказ" является "одним из самых выдающихся примеровслужения народу".СтихиЛаврова уже публиковались в "Русском пионере" в 2015 году. Тогдабыли напечатаны три произведения, датированных 1989, 1995 и 1996 годом. Все онипосвящены теме эмиграции и загранице.

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