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Захарова пошутила с Ургантом про очки Лаврова

5 марта 2017, воскресенье, 11:14 – ИА СОЧИ-24

Захарова пошутила с Ургантом про очки Лаврова
Захарова пошутила с Ургантом про очки Лаврова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пришла на запись передачи "Прожекторперисхилтон". Юмористы и дипломат в шутливой манере обсудили действия Москвы на международной арене.
Ведущие программы Александр Цекало, Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков спросили Захарову о дипломатическом скандале вокруг отношений Трампа с Кремлем. В частности, юмористы в шутку уточнили, действительно ли посол России в США Сергей Кисляк является шпионом и вербовщиком.Официальный представитель МИД изящно парировала выпад ведущих. Она ответила, что Кисляк является физиком.Также юмористы узнали у Захаровой, использует ли ведомство стеклянный шар для предсказаний. "В основном используются очки (главы МИДа России Сергея) Лаврова", – пошутила дипломат.По традиции шоу завершилось музыкальным номером. В конце передачи Захарова станцевала со Светлаковым под песню "Я люблю тебя до слез". Напомним, телепередача "Прожекторперисхилтон" выходила в России с 2008 по 2012 год. Затем программы была закрыта из-за эксклюзивных контрактов Мартиросяна и Светлакова с телеканалом ТНТ. Юмористы в полном составе вернулись в эфир 4 марта 2017 года.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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