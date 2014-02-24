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Захарова рассказала самую популярную шутку МИДа

10 марта 2017, пятница, 11:45 – ИА СОЧИ-24

Захарова рассказала самую популярную шутку МИДа
Захарова рассказала самую популярную шутку МИДа
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала шутку, в последнее время популярную в ведомстве. Она связана с начавшимся в здании МИДа ремонтом.
Мария Захарова в эфире "Нашего Радио" отвечала на вопросы слушателей как о работе, так и о личной жизни. При этом автору самого интересного ведущие пообещали фрагмент демонтированного шпиля здания МИДа на Смоленской площади.Официальный представитель ведомства рассказала, что в связи с ремонтом в министерстве стала популярна новая шутка. "Многим нужна крыша, чтобы пилить, и только в МИДе крышу пилят", – поделилась она.Отметим, что элемент шпиля в эфире шоу нашел своего обладателя. Самым интересным был признан вопрос "Всем ли сотрудникам МИДа приходится болеть за любимую команду министра иностранных дел России Сергея Лаврова?". Глава ведомства известен любовью к столичному футбольному клубу "Спартак". Ранее руководитель дирекции по реконструкции комплекса зданий МИД России Олег Саевский рассказал, что новая "верхушка" будет возведена уже в апреле. Он отметил, что "шпиль будет сделан в первозданном виде", передает РИА Новости. Согласно легенде, первоначально на здании МИДа не должно было быть никакой "иглы", ее якобы поставили по личному указу вождя СССР Иосифа Сталина. Позднее выяснилось, что материалы, использованные в собранном на скорую руку шпиле, нельзя применять при возведении подобных объектов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Захарова рассказала самую популярную шутку МИДа

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Израильские ученые доказали, что весна – идеальное время не только для любовных утех, но и для зачатия ребенка. Российские эксперты подтвердили это открытие, но отметили, что график фертильности россиян отличается от графика жителей теплых стран...»

сегодня, 13:43
Воры раскидали пятитысячные купюры при побеге

Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. Ударившиеся в бега преступники высыпали пятитысячные купюры на проезжую часть...»

сегодня, 13:01
В Стамбуле разбился вертолет с россиянами

В пригороде Стамбула потерпел крушение вертолет компании Eczacibasi..»

сегодня, 12:58
Телеведущий съел человеческий мозг во время передачи

Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга...»

сегодня, 12:43
Упавшая между вагонов пассажирка метро переломала ребра

В московском метро женщина упала между вагонов..»

сегодня, 12:15
Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге

Стивен Гутьеррас в прямом смысле загорелся на заседании суда в Майами по делу о поджоге. На 28-летнем адвокате вспыхнули брюки во время заключительной речи в защиту клиента...»

сегодня, 11:59
Реабилитированный активист Дадин напросился на арест

Полиции пришлось вновь задержать Ильдара Дадина, буквально на днях освободившегося из тюрьмы. Активист решил провести одиночный пикет у здания ФСИН. Однако подготовился к акции Дадин плохо: он забыл дома паспорт и в итоге оказался в отделении, где устанавливают его личность...»

сегодня, 11:45
Захарова рассказала самую популярную шутку МИДа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала шутку, в последнее время популярную в ведомстве. Она связана с начавшимся в здании МИДа ремонтом...»
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