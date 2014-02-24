Захарова сразила наповал глубоким декольте

30 марта 2017, четверг, 14:29 – СОЧИ-24



Захарова сразила наповал глубоким декольте

Официальный представитель МИДа Мария Захарова восхитила журналистов, явившись на традиционный брифинг в потрясающем платье. Увидев яркий, сексуальный наряд дипломата, многие представители СМИ не смогли удержаться от комплиментов.Стоит отметить, что приталенное платье кораллового цвета невероятно шло Захаровой. Кроме того, многие журналисты не смогли оторвать взгляда от глубокого декольте дипломата, которое выгодно подчеркивало ее пышный бюст. По словам Захаровой, никакого особенного повода для столь яркого наряда у нее не было. "Просто недавно посетила российского дизайнера Елену Шепилову и вышла с обновкой. Консультантов по внешности у меня нет, просто поддерживаю отечественного производителя", – цитирует ее Life.ru. Как отмечает издание, во время брифинга Захарова не только собрала массу комплиментов, но и получила приглашение в Болгарию на дегустацию плова от одного из зарубежных журналистов. Отметим, что Захарова регулярно радует своих поклонников привлекательным внешним видом. Так, ранее дипломат опубликовала у себя в Facebook снимок из тренажерного зала, поразив подписчиков своей стройной, подтянутой фигурой. Кроме того, официальный представитель МИДа – настоящая икона стиля. На официальных мероприятиях Захарова всегда блистает в элегантных костюмах и платьях, неизменно вызывая восхищение поклонников.

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