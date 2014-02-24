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Захарова требует Facebook объясниться

19 января 2017, четверг, 18:43 – ИА СОЧИ-24

Захарова требует Facebook объясниться
Захарова требует Facebook объясниться
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова полагает, что телеканалу RT необходимо добиться объяснений от Facebook в связи с частичной блокировкой аккаунта в соцсети. Запрет появился после трансляции пресс-конференции президента США Барака Обамы.
Мария Захарова отметила, что такая проблема знакома, она
имеет особо ярко выраженную направленность в отношении России. "Необходимо
дождаться официальных ответов от организаций, которые вам заблокировали
соответствующую трансляцию", – сказала Захарова корреспонденту RT на брифинге в Москве.
Дипломат также добавила, что все официальные объяснения должны
лечь в основу писем и обращений в международные профильные организации.
Тем временем глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил,
что в случае ограничения работы RT со стороны американских медиа и соцсетей,
ведомство может принять активные ответные меры. "В России работают многие американские
СМИ, в том числе телеканалы, имеют равные с другими средствами массовой
информации права и возможности. Если беспрецедентное давление на RT со стороны
американских медиа и соцсетей приведет к ограничению работы российского
телеканала, нам придется предпринять активные ответные меры", – подчеркнул
Жаров.

Ранее представители RT сообщил, что Facebook заблокировал возможность
публиковать сообщения, содержащие ссылки, картинки и видео. Запрет касается
только англоязычной страницы телеканала в социальной сети и будет действовать
до 10.25 мск 21 января. Получается, что телеканал не сможет пользоваться своей
страницей в соцсети как минимум до окончания инаугурации избранного президента
США Дональда Трампа. Как утверждают представители Facebook, причиной временной
блокировки стала жалоба, поступившая от одного из подразделений проекта
"Радио Свобода", которое финансируется Госдепом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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