Захарова требует Facebook объясниться

19 января 2017, четверг, 18:43 – ИА СОЧИ-24



Захарова требует Facebook объясниться

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова полагает, что телеканалу RT необходимо добиться объяснений от Facebook в связи с частичной блокировкой аккаунта в соцсети. Запрет появился после трансляции пресс-конференции президента США Барака Обамы.Мария Захарова отметила, что такая проблема знакома, онаимеет особо ярко выраженную направленность в отношении России. "Необходимодождаться официальных ответов от организаций, которые вам заблокировалисоответствующую трансляцию", – сказала Захарова корреспонденту RT на брифинге в Москве.Дипломат также добавила, что все официальные объяснения должнылечь в основу писем и обращений в международные профильные организации.Тем временем глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил,что в случае ограничения работы RT со стороны американских медиа и соцсетей,ведомство может принять активные ответные меры. "В России работают многие американскиеСМИ, в том числе телеканалы, имеют равные с другими средствами массовойинформации права и возможности. Если беспрецедентное давление на RT со стороныамериканских медиа и соцсетей приведет к ограничению работы российскоготелеканала, нам придется предпринять активные ответные меры", – подчеркнулЖаров.Ранее представители RT сообщил, что Facebook заблокировал возможностьпубликовать сообщения, содержащие ссылки, картинки и видео. Запрет касаетсятолько англоязычной страницы телеканала в социальной сети и будет действоватьдо 10.25 мск 21 января. Получается, что телеканал не сможет пользоваться своейстраницей в соцсети как минимум до окончания инаугурации избранного президентаСША Дональда Трампа. Как утверждают представители Facebook, причиной временнойблокировки стала жалоба, поступившая от одного из подразделений проекта"Радио Свобода", которое финансируется Госдепом.

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