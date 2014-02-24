Захарова втянулась в скандал вокруг "Евровидения"

13 марта 2017, понедельник, 19:45 – ИА СОЧИ-24



Захарова втянулась в скандал вокруг "Евровидения"

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова эмоционально отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, касающиеся выбора представителя России на "Евровидении". Дипломат напомнила своему украинскому коллеге о необходимости соблюдения международных законов."О том, что закон должен быть один для всех, господинуКлимкину нужно вспоминать, когда он слышит слово "Донбасс": с июля2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включаяпенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее", – написала Захарова насвоей странице Facebook.Ранее сегодня, 13 марта, министр иностранных дел УкраиныПавел Климкин заявил, что выбор Юлии Самойловой в качестве представительницыРоссии на "Евровидении-2017" – это провокация Москвы. Главаукраинской дипломатии раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как онапосещала Крым в 2015 году без разрешения украинской стороны и СБУ ведет поэтому факту проверку. Климкин подчеркнул при этом, что закон должен быть одиндля всех.В комментариях к записи Марии Захаровой ее подписчики поддержалипозицию дипломата и выбор России. "Таки есть. С июля 2014 года. По сути, Киев просто украл эти деньги. Прежде всего -пенсии. Люди годами работали, деньги из Донбасса перечислялись в пенсионныйфонд", – написал Константин Долгов.Другой пользователь, Александр Мазанов вопрошает: "Когдамы слышим , что "Евровидение-2017" будет проводится в стране , ПРАВИТЕЛЬСТВОкоторой ведет ВОЙНУ против своего НАРОДА :(( , то возникает ВОПРОС? – ИМЕЕТ ЛИМОРАЛЬНОЕ ПРАВО ЭТА СТРАНА ПРОВОДИТЬ ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".Часть подписчиков предлагают игнорировать конкурс, который,по их мнению, давно стал политизированным, а его итоги не имеют никакогоотношения к музыке. Кстати, с такой же идеей выступил и Иосиф Кобзон, который негативноотреагировал на новость о том, что Россию на музыкальном конкурсе представитпевица с ограниченными возможностями.А Юлия Чичерина, напротив, поддержала выбор представителяРоссии на "Евровидении-2017". Рок-исполнительница даже пообещалавпервые в жизни посмотреть трансляцию конкурса. На своей странице в Facebookрок-звезда назвала участие Юлии Самойловой в песенном конкурсе героическимпоступком. Юлия Самойлова выступит в первой половине второгополуфинала, который состоится 13 мая в киевском Международном выставочномцентре. Россия в этом отборочном туре будет единственной страной спостсоветского пространства. Конкурировать придется в том числе с Нидерландами,Ирландией, Румынией.

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