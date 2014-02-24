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Захарова втянулась в скандал вокруг "Евровидения"
13 марта 2017, понедельник, 19:45 – ИА СОЧИ-24
"О том, что закон должен быть один для всех, господину
Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово "Донбасс": с июля
2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая
пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее", – написала Захарова на
своей странице Facebook.
Ранее сегодня, 13 марта, министр иностранных дел Украины
Павел Климкин заявил, что выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы
России на "Евровидении-2017" – это провокация Москвы. Глава
украинской дипломатии раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как она
посещала Крым в 2015 году без разрешения украинской стороны и СБУ ведет по
этому факту проверку. Климкин подчеркнул при этом, что закон должен быть один
для всех.
В комментариях к записи Марии Захаровой ее подписчики поддержали
позицию дипломата и выбор России. "Так
и есть. С июля 2014 года. По сути, Киев просто украл эти деньги. Прежде всего -
пенсии. Люди годами работали, деньги из Донбасса перечислялись в пенсионный
фонд", – написал Константин Долгов.
Другой пользователь, Александр Мазанов вопрошает: "Когда
мы слышим , что "Евровидение-2017" будет проводится в стране , ПРАВИТЕЛЬСТВО
которой ведет ВОЙНУ против своего НАРОДА :(( , то возникает ВОПРОС? – ИМЕЕТ ЛИ
МОРАЛЬНОЕ ПРАВО ЭТА СТРАНА ПРОВОДИТЬ ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".
Часть подписчиков предлагают игнорировать конкурс, который,
по их мнению, давно стал политизированным, а его итоги не имеют никакого
отношения к музыке. Кстати, с такой же идеей выступил и Иосиф Кобзон, который негативно
отреагировал на новость о том, что Россию на музыкальном конкурсе представит
певица с ограниченными возможностями.
А Юлия Чичерина, напротив, поддержала выбор представителя
России на "Евровидении-2017". Рок-исполнительница даже пообещала
впервые в жизни посмотреть трансляцию конкурса. На своей странице в Facebook
рок-звезда назвала участие Юлии Самойловой в песенном конкурсе героическим
поступком. Юлия Самойлова выступит в первой половине второго
полуфинала, который состоится 13 мая в киевском Международном выставочном
центре. Россия в этом отборочном туре будет единственной страной с
постсоветского пространства. Конкурировать придется в том числе с Нидерландами,
Ирландией, Румынией.
Источник:
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