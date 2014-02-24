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Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"

22 февраля 2017, среда, 21:00 – ИА СОЧИ-24

Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Она предположила, что украинцы уже люстрировали латинский язык.
Российский дипломат с сарказмом отреагировала на слова Климкина. На своей странице в Facebook Захарова написала о том, что глава МИД Украины Цв антироссийском экстазе договорился до того, что
назвал выражение "О мертвых или хорошо, или ничего" "украинской пословицей". Напомним, постоянный представитель
России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке в возрасте 64
лет. Мария Захарова сообщила,
что Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета
Безопасности ООН, посвященного Виталию Чуркину.   

Глава МИД Сергей Лавров отметил,
что подобное поведение Украины находится "за гранью добра и зла".
Прокомментировал блокировку Украиной заявления в связи со смертью Чуркина и пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков.
Как писали Dni.ru, в МИДе России назвали
дату и место похорон Виталия Чуркина. Траурная церемония пройдет на
Троекуровском кладбище 24 февраля. Прощание с дипломатом состоится в тот же
день в Центральной клинической больнице управделами президента России. Начало
церемонии назначено на 10:30 мск.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:00
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"

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вчера, 20:44
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