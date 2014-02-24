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Захаровой припомнили 10 заповедей
11 января 2017, среда, 13:59 – ИА СОЧИ-24
Неточность в использовании религиозной терминологии
обнаружили авторы канала Telegram "Методичка". Они обвинили Марию
Захарову в незнании базового текста Библии, описывающего процесс создания Богом
мира.Официальный представитель МИД России прокомментировала
последние шаги уходящего президента США. Захарова написала в социальной сети
Facebook, что Вашингтон каждый день предпринимает "бессмысленные, но
вредоносные действия по всем направлениям внешней политики". "Бог
сотворил мир за семь дней. У администрации Обамы на два дня больше, чтобы его
разрушить", – отметила Захарова. "Методичка" не преминула указать на неточность
автору поста. "Напоминаем Марии Владимировне, что Господь создал мир за
шесть дней. Отсюда и еврейский шаббат, и христианское воскресенье как время
обязательного отдыха от всех дел", – написали авторы. В подтверждение
своей правоты критики привели цитаты из Ветхого завета. "И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в
оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал" (Бытие 2:3)",
– цитируют Писание поборники справедливости. Напомнили они и о четвертой из десяти ветхозаветных заповедей: "Шесть
дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой – суббота Господу, Богу
твоему: не делай в оный никакого дела... Ибо в шесть дней создал Господь небо и
землю, море и все, что в них; а в день седьмый почил".Правда, большинство пользователей сочли ошибку не такой уж
важной. По их мнению, "в широком смысле" мир все равно был сотворен
за семь дней. Да и смысл написанного от этого не страдает. Барак Обама покинет Белый дом 20 января – через 9 дней. В
последние дни его администрация предприняла целый ряд антироссийских шагов – в частности,
расширив санкции в отношении Москвы. Президентский пост в США займет Дональд
Трамп.
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