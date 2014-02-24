Захаровой пришлось извиняться за Лаврова

18 января 2017, среда, 14:01 – ИА СОЧИ-24



Захаровой пришлось извиняться за Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки".Мария Захарова извинилась перед журналистом за допущеннуюминистром ошибку: статья, о которой шла речь, была написана 6, а не 9 января. Тем не менее официальный представитель МИДа снова указала на допущенныеизданием ошибки, не свойственные профессионалам."Уважаемый Данила, я приношу извинения за ошибку:статья Вами написана 6 января, а не 9 января. Хотела бы отметить, что кмоменту написания Вами статьи все перечисленные многократно комментировалиобвинения американской администрации в "российских хакерских атаках".Вы эти цитаты не привели, за комментарием доклада не обращались (в МИД необращались точно). Вы также не внесли изменения в текст, когда в течениенескольких часов после его написания появились комментарии непосредственнодоклада. В самом тексте до сих пор отсутствуют ссылки на заявления российскойстороны", – написала Захарова в комментарии под "обвинительным"постом Гальперовича в Facebook. Представитель МИДа отметила, что журналист также не счелцелесообразным подготовить и опубликовать дополнительный материал, когда сталоочевидно, что высказанное в статье предположение не подтвердилось. "Всеэто, мягко говоря, непрофессионально, необъективно и может ввести аудиторию взаблуждение. Но, еще раз подчеркиваю, ошибка есть ошибка, и за нее приношу Вамизвинения", – заключила она.Речь идет о комментарии Сергея Лаврова по поводуопубликованной "Голосом Америки" статьи. "Вот такую правду несет"Голос Америки". Хотя, на самом деле, в данном случае он(Гальперович) врет, потому что к тому времени, когда он делал подобныезаявления, выступили и господин Песков, и госпожа Захарова, и представителикомитетов по иностранным делам", – заявил глава МИДа на пресс-конференции.Это касалось утверждения автора материала о том, что никто из российскихполитиков и чиновников не прокомментировал заявления главы нацразведки США опричастности России к кибератакам на Штаты. По утверждению Лаврова, статья была выпущена 9 января. Министртакже назвал информацию "Голоса Америки" "туфтой", добавив,что ресурс финансируется Госдепом. Гальперович, заочно отвечая Лаврову всоцсети, заметил, что статья вышла 6 января и на тот момент никакихкомментариев, действительно, не было.

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