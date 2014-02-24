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Захаровой пришлось извиняться за Лаврова
18 января 2017, среда, 14:01 – ИА СОЧИ-24
Мария Захарова извинилась перед журналистом за допущенную
министром ошибку: статья, о которой шла речь, была написана 6, а не 9 января. Тем не менее официальный представитель МИДа снова указала на допущенные
изданием ошибки, не свойственные профессионалам."Уважаемый Данила, я приношу извинения за ошибку:
статья Вами написана 6 января, а не 9 января. Хотела бы отметить, что к
моменту написания Вами статьи все перечисленные многократно комментировали
обвинения американской администрации в "российских хакерских атаках".
Вы эти цитаты не привели, за комментарием доклада не обращались (в МИД не
обращались точно). Вы также не внесли изменения в текст, когда в течение
нескольких часов после его написания появились комментарии непосредственно
доклада. В самом тексте до сих пор отсутствуют ссылки на заявления российской
стороны", – написала Захарова в комментарии под "обвинительным"
постом Гальперовича в Facebook. Представитель МИДа отметила, что журналист также не счел
целесообразным подготовить и опубликовать дополнительный материал, когда стало
очевидно, что высказанное в статье предположение не подтвердилось. "Все
это, мягко говоря, непрофессионально, необъективно и может ввести аудиторию в
заблуждение. Но, еще раз подчеркиваю, ошибка есть ошибка, и за нее приношу Вам
извинения", – заключила она.Речь идет о комментарии Сергея Лаврова по поводу
опубликованной "Голосом Америки" статьи. "Вот такую правду несет
"Голос Америки". Хотя, на самом деле, в данном случае он
(Гальперович) врет, потому что к тому времени, когда он делал подобные
заявления, выступили и господин Песков, и госпожа Захарова, и представители
комитетов по иностранным делам", – заявил глава МИДа на пресс-конференции.
Это касалось утверждения автора материала о том, что никто из российских
политиков и чиновников не прокомментировал заявления главы нацразведки США о
причастности России к кибератакам на Штаты. По утверждению Лаврова, статья была выпущена 9 января. Министр
также назвал информацию "Голоса Америки" "туфтой", добавив,
что ресурс финансируется Госдепом. Гальперович, заочно отвечая Лаврову в
соцсети, заметил, что статья вышла 6 января и на тот момент никаких
комментариев, действительно, не было.
Источник:
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