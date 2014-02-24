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Захват заложников в Москве

20 февраля 2017, понедельник, 19:00 – ИА СОЧИ-24

Захват заложников в Москве
Захват заложников в Москве
Москвич Леонид Оводов днем 20 февраля взял в заложники жену и детей. Мужчина удерживает их в квартире и угрожает расправой.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. Спецназ готовится к штурму квартиры, в то время как захватчик общается с правоохранителями и журналистами через окно в кухне. Видеотрансляцию ведет Ruptly.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине. Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом...»

сегодня, 21:43
Совет Думы рассмотрит предложения по улучшению работы парламента

Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»

сегодня, 21:28
У Чуркина не выдержало сердце

Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»

сегодня, 20:43
Любимица Гитлера работала на СССР

Одна из наиболее популярных в послевоенное время актрис Германии Марика Рёкк была тайным советским агентом. Она с 1940 года работала на стороне СССР...»

сегодня, 20:29
Умер Виталий Чуркин

В Нью-Йорке, за день до своего 65-леия скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского МИДа...»

сегодня, 20:15
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сегодня, 19:45
В США пациенту пересадили лицо

В США проведена сложная и редкая операция по трансплантации лица. Хирурги из клиники Майо провели пересадку молодому человеку...»

сегодня, 19:31
Как Сталинградская битва спутала карты Гитлеру

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»
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