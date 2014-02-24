Захватчик заложников в Москве выпрыгнул в окно

Москвич Леонид Оводов, взявший в заложники жену и троих детей, выпрыгнул из окна. Такое решение мужчина принял спустя несколько часов переговоров с полицией. Решение злоумышленника наконец сдаться полиции журналисты и сотрудники экстренных служб горячо приветствовали. Сначала преступник заявил, что выйдет к правоохранителям, но позже решил добраться до них более быстрым путем – выпрыгнув из окна на специальную подушку безопасности, которую сотрудники МЧС разместили около дома.Когда преступник приземлился, его схватили полицейские. Судя по кадрам, опубликованным Ruptly, Оводов оказывал сопротивление, в результате чего сотрудники экстренных служб вынуждены были применить к нему силу.Предположительно, сначала злоумышленника осмотрят медики: он мог получить повреждения в результате падения с большой высоты. Затем Оводовым займутся полицейские. Напомним, о захвате заложников в одной из многоэтажек Москвы стало известно днем 20 февраля. Прибывшие на место преступления правоохранители попытались попасть в квартиру, где Оводов удерживал жену и троих детей, но из этого ничего не вышло. Позже преступник начал общаться с журналистами и сотрудниками полиции в социальных сетях и через окно в кухне. Злоумышленник просил, чтобы его связали с послами КНДР и Ирана, однако поговорить с дипломатами Оводову так и не удалось.Жена и дети Оводова не пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает Life.ru.
Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине. Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом...»
Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»
Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине. Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом...»
Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»