Законопроект о судебной экспертизе пройдет проверку

27 марта 2017, понедельник, 18:58 – СОЧИ-24



Законопроект о судебной экспертизе пройдет проверку

Профессиональное сообщество и представители правоохранительной системы 28 марта обсудят будущее независимых экспертных организаций. Круглый стол, посвященный этой теме пройдет в Торгово-промышленной палате России.На встречу соберутся представители российского экспертногосообщества, представители МВД, Генеральной прокуратуры, депутаты ФедеральногоСобрания. Они обсудят проект нового федерального закона "Осудебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", который сейчаспроходит первое чтение в Госдуме.Документ призван снизить коррупционную составляющую вэкспертном деле, а также улучшить качество следствия и судопроизводства путемсертификации профессиональных экспертов, а также лицензирования их деятельностиМинистерством юстиции. Экспертное сообщество в нашей стране насчитываетнесколько тысяч человек, на постоянной основе занимающихся экспертизой длясудебной системы.Кроме государственных экспертов в системе МВД, Минюста,Минобороны и в других федеральных структурах, существуют многочисленныенегосударственные экспертные учреждения, которыми выполняется более половиныназначаемых судом экспертиз. По ныне действующему закону негосударственныеэксперты подтверждают свою компетентность лишь на условиях добровольности.Новый законопроект влечет за собой изменения, которые впервую очередь отразятся на усовершенствовании деятельности негосударственныхэкспертных учреждений, поэтому задачами предстоящего обсуждения будетобъединение экспертного сообщества, выработка общей позиции по ключевым тезисамнового закона. В том числе, разработка алгоритма процедуры валидации, то естьпроверки применяемой экспертами методики исследования на ее объективность инаучность.Отдельной темой для обсуждения станет процедуралицензирования. Проект нового закона предлагает, начиная с 1 января 2018 года,обязать все негосударственные судебно-экспертные организации проходить раз впять лет лицензирование в Минюсте. Процедура лицензирования будет подразумеватьналичие не только офиса, но и соответствующих помещений (лабораторий), гдемогли бы проводиться исследования и испытания.Напомним, законопроект № 306504-6 "О судебно-экспертнойдеятельности в Российской Федерации" был внесен в Думу еще в 2013 году.Ныне действующий ключевой законодательный акт о судебной экспертизе, по мнениюбольшинства представителей экспертного сообщества, устарел и не отвечает нетолько изменившимся экономическим условиям, но и исполнению международныхсоглашений в рамках взаимодействия судебных органов власти.Со стороны экспертного сообщества в заседании Круглого столапримут участие: Светлана Смирнова – директорРоссийского федерального центра судебной экспертизыпри Минюсте России,Елена Россинская – директор Института судебных экспертиз Московскогогосударственного университета имени Кутафина, Сергей Киселев – генеральныйдиректор "Палаты судебных экспертов", Павел Чуванов – начальник отдела судебныхэкспертиз "Союзэкспертиза" Торгово-промышленной палаты, Надежда Майлис–профессор кафедры оружиеведения и трасологии Московского университета МВД имениКикотя и другие.

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