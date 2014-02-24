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Заменители сахара приближают смерть

11 января 2017, среда, 19:00 – ИА СОЧИ-24

Заменители сахара приближают смерть
Заменители сахара приближают смерть
Ученые выяснили, что потребление искусственных подсластителей отрицательно сказывается на здоровье людей и увеличивают риск смерти. Удручающая ситуация сложилась в этом отношении в США.
Согласно
исследованию, в Америке более 41% взрослых и 25% детей ежедневно
употребляют аспартам и другие сахарозаменители. В связи с этим их здоровье
и жизнь находятся под угрозой. А в последние годы случаев, когда добавки
оказывали негативное воздействие на здоровье американцев, стало
в несколько раз больше.
"Совсем недавно
искусственные подсластители считались физиологически инертными веществами,
однако сейчас мы начали выяснять, что они отражаются на метаболизме
человека", – цитирует Элисон Сильвецки из университета Джорджа Вашингтона
в Филадельфии Flashnord.
Ученый отметила, что иногда употребление заменителей оказывало положительный
эффект на организм, снижая вес, но в других же случаях риск
ожирения увеличился.
Сильвецки
добавила, что аспартам и его аналоги широко используются в пищевой
промышленности для понижения стоимости продуктов питания и снижения
их калорийности при создании диетических блюд и напитков. Таким
образом, бизнесу выгодно употребление заменителей сахара населением.
Научная
команда университета решила выяснить, как часто и сколько искусственных
подсластителей употребляют американцы. Результаты анализа данных, собранных
в рамках Национальной программы здоровья американцев NHANES
в 2009 – 2012 годах, показали, что число взрослых, регулярно употребляющих
аспартам, увеличилось на 54%, а детей на 200%.
По оценкам
ученых, примерно 41% взрослых и 25% детей ежедневно используют в пище
и напитках подсластители, что угрожает их жизни. Более того, оказалось, что
употребление подсластителей в детстве сказывается на весе, развитии
хронических болезней и на вкусовых ощущениях. По словам ученых, исследования в
этой области будут продолжаться. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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