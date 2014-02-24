Заменители сахара приближают смерть

11 января 2017, среда, 19:00 – ИА СОЧИ-24



Заменители сахара приближают смерть

Ученые выяснили, что потребление искусственных подсластителей отрицательно сказывается на здоровье людей и увеличивают риск смерти. Удручающая ситуация сложилась в этом отношении в США.Согласноисследованию, в Америке более 41% взрослых и 25% детей ежедневноупотребляют аспартам и другие сахарозаменители. В связи с этим их здоровьеи жизнь находятся под угрозой. А в последние годы случаев, когда добавкиоказывали негативное воздействие на здоровье американцев, сталов несколько раз больше."Совсем недавноискусственные подсластители считались физиологически инертными веществами,однако сейчас мы начали выяснять, что они отражаются на метаболизмечеловека", – цитирует Элисон Сильвецки из университета Джорджа Вашингтонав Филадельфии Flashnord.Ученый отметила, что иногда употребление заменителей оказывало положительныйэффект на организм, снижая вес, но в других же случаях рискожирения увеличился.Сильвецкидобавила, что аспартам и его аналоги широко используются в пищевойпромышленности для понижения стоимости продуктов питания и сниженияих калорийности при создании диетических блюд и напитков. Такимобразом, бизнесу выгодно употребление заменителей сахара населением.Научнаякоманда университета решила выяснить, как часто и сколько искусственныхподсластителей употребляют американцы. Результаты анализа данных, собранныхв рамках Национальной программы здоровья американцев NHANESв 2009 – 2012 годах, показали, что число взрослых, регулярно употребляющихаспартам, увеличилось на 54%, а детей на 200%.По оценкамученых, примерно 41% взрослых и 25% детей ежедневно используют в пищеи напитках подсластители, что угрожает их жизни. Более того, оказалось, чтоупотребление подсластителей в детстве сказывается на весе, развитиихронических болезней и на вкусовых ощущениях. По словам ученых, исследования вэтой области будут продолжаться.

СОЧИ 24