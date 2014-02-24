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Замерзающая Украина заказала миллион тонн угля в США
7 февраля 2017, вторник, 16:29 – ИА СОЧИ-24
По словам министра
энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, переговоры о
покупке угля в США ведутся между частными компаниями.
Из-за конфликта в Донбассе Украина лишилась большинства угледобывающих
шахт.
"У меня есть, но пока не
подтверждена информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке одного
миллиона тонн угля антрацитовой группы из США в Украину", – цитирует чиновника "РИА
Новости-Украина". Ранее
в Украине проводились веерные отключения электричества, поскольку стране не хватало
угля.В январе текущего года в страну импортировано 1,25 миллиона тонн угля, в том числе из России его ввезено на 115 миллионов долларов. Ранее эксперты отмечали, что из-за непродуманной энергетической политики Киев рискует оставить всю страну без тепла. Учитывая экономические проблемы, Украина рисковала буквально замерзнуть.
Отметим, 3 февраля исполняющий обязанности министра топлива, энергетики
и угольной промышленности самопровозглашенной Луганской народной республики
Павел Мальгин заявил, что уголь из ЛНР будет поставляться в одну из
стран дальнего зарубежья. "Мы заключили очень большой договор на
поставку угольной продукции на два миллиона тонн – это на дальнее зарубежье", —
сообщил чиновник. В какую именно страну будет поставляться уголь, он не
уточнил.
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