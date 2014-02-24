Замерзающая Украина заказала миллион тонн угля в США

7 февраля 2017, вторник, 16:29 – ИА СОЧИ-24



Замерзающая Украина заказала миллион тонн угля в США

Киев ведет переговоры о поставке одного миллиона тонн антрацитового угля из США. О результатах может стать известно на следующей неделе.По словам министраэнергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, переговоры опокупке угля в США ведутся между частными компаниями.Из-за конфликта в Донбассе Украина лишилась большинства угледобывающихшахт."У меня есть, но пока неподтверждена информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке одногомиллиона тонн угля антрацитовой группы из США в Украину", – цитирует чиновника "РИАНовости-Украина". Ранеев Украине проводились веерные отключения электричества, поскольку стране не хваталоугля.В январе текущего года в страну импортировано 1,25 миллиона тонн угля, в том числе из России его ввезено на 115 миллионов долларов. Ранее эксперты отмечали, что из-за непродуманной энергетической политики Киев рискует оставить всю страну без тепла. Учитывая экономические проблемы, Украина рисковала буквально замерзнуть.Отметим, 3 февраля исполняющий обязанности министра топлива, энергетикии угольной промышленности самопровозглашенной Луганской народной республикиПавел Мальгин заявил, что уголь из ЛНР будет поставляться в одну изстран дальнего зарубежья. "Мы заключили очень большой договор напоставку угольной продукции на два миллиона тонн – это на дальнее зарубежье", —сообщил чиновник. В какую именно страну будет поставляться уголь, он неуточнил.

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