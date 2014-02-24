Замерзшая Украина ввела режим чрезвычайной ситуации

15 февраля 2017, среда, 20:14 – ИА СОЧИ-24



Замерзшая Украина ввела режим чрезвычайной ситуации

На Украине введен режим чрезвычайной ситуации из-за острой нехватки угля. Жители страны готовятся к веерным отключениям электричества.Правительство Украины поддержало предложение Минэнерго овведении временных чрезвычайных мер на энергетическом рынке страны. Об этомсообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он назвал недопустимымблокирование поставок угля, подчеркнув, что это направлено на подрывэкономической ситуации в стране.Режим ЧС предусматривает управление тепловымиэлектростанциями в ручном режиме, когда будет минимизирована работа ТЭС,использующих антрацит. Для того, чтобы энергосистема страны не пострадала отострой нехватки угля, для потребителей электроэнергии введут режим веерныхотключений, сообщает РИА ФАН. Решение о режиме ЧС будет действовать в течениемесяца, но затем, если ситуация не улучшится, власти продлят его еще на одинмесяц.Радикалы из украинских добровольческих батальонов 25 январязаблокировали движение грузовых поездов с углем из неподконтрольных Киевурайонов Донбасса. Националисты, поддерживаемые некоторыми депутатами Верховнойрады объявили блокаду бессрочной. Вначале они объясняли свои действиянеобходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей в вагонах с углем, но потомпотребовали прекращения всех торговых связей с ДНР и ЛНР. Запасов топлива в стране осталось примерно на 40 дней. Надонбасском угле работали десятки украинских электростанций не только на линиисоприкосновения сторон, но и в центральной части страны. Министр энергетики иугольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил накануне, что прямойимпорт электроэнергии из России или поставки голубого топлива на газомазутныеблоки электростанций могут стать альтернативными вариантами покрытия дефицитаантрацитового угля. Но покупать российский газ Украина не хочет из-за высоких,по ее мнению, цен. Киев отказался от поставок российского газа летом 2016года.

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