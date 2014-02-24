"Заминировавшего" здание ВГТРК хулигана поймали в Москве
24 января 2017, вторник, 12:29 – ИА СОЧИ-24
"Заминировавшего" здание ВГТРК хулигана поймали в Москве
Оперативники Северного округа Москвы задержали мужчину, который 20 января по телефону сообщил, что в здании ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля находится бомба. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Дмитровскому району столицы установили личность звонившего, после чего задержали его. "Как выяснили полицейские, мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, решил таким способом подшутить", – цитирует РИА Новости начальника пресс-службы столичного главка МВД Александра Князева. По факту звонка возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»