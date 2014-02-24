Замначальника "Бутырки" заподозрилис в убистве жены и падчерицы
25 января 2017, среда, 10:43 – ИА СОЧИ-24
Замначальника "Бутырки" заподозрилис в убистве жены и падчерицы
Поздним вечером 24 января по подозрению в убийстве членов своей семьи был задержан руководитель отдела кадров следственного изолятора №2, передает телеканал "360". В сообщении СМИ говорится, что заместитель начальника "Бутырки" насмерть забил молотком жену и несовершеннолетнюю падчерицу в квартире на Чертановской улице. В самом СИЗО №2 эту информацию не подтвердили.
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Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»
По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»