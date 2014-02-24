Запад гнобит Трампа за "русский компромат"

17 января 2017, вторник, 16:46 – ИА СОЧИ-24



Запад гнобит Трампа за "русский компромат"

Западные средства массовой информации продолжают попытки унизить избранного президента США Дональда Трампа. Очередным актом этой бессильной комедии стал фильм британского журналиста Джона Суини "Трамп – кандидат Кремля?"."Выпуская документальный фильм с громким и спорным заголовком, британские журналисты пытались разобраться в том, почему при всех видимых шансах кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, победу в выборах внезапно одержал одиозный миллиардер", – пишет информационное издание РИА ФАН. Тем не менее все свелось к обычному голословному обвинению избранного президента США.В документальном фильме его автор Джон Суини встречается с несколькими экспертами, которые "подтверждают" ранее высказанные западными СМИ тезисы о связи нового главы Белого дома с Кремлем. И главным доказательством здесь, по мнению британского журналиста, являются хакерские атаки со стороны России, якобы имевшие место во время предвыборной кампании в США. "Доказать" пассажи Суини призвали руководителя занимающейся кибербезопасностью американской компании CrowdStrike Дмитрия Альперовича. По его мнению, "неопровержимым доказательством" участия русских хакеров является якобы фрагмент некоего кода на кириллице, который оставили после себя взломщики. Напомним, ранее американское издание BuzzFeed опубликовало документ, в котором говорится, что в 2013 году Трамп приезжал в Москву и останавливался в номере отеля Ritz Carlton. Чтобы символически насолить президенту США, который побывал до этого в том же отеле, республиканец якобы вызывал к себе в номер проституток и устраивал извращенные оргии. Издание также утверждало, что российские службы тайно записали развлечения Трампа, чтобы с помощью компромата оказывать на него влияние. В статье подчеркивалось, что "секретное досье" на миллиардера "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством российского президента.

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