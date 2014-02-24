Запад готов снять санкции с России после нового года
21 декабря 2016, среда, 13:28 – ИА СОЧИ-24
Запад готов снять санкции с России после нового года
В следующем году США ослабят введенные против России из-за ситуации на Украине санкции. Об этом пишет влиятельное американское консалтинговое агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных им экспертов. Bloomberg утверждает, что в пользу такого варианта развития событий высказались 55% опрошенных агентством экспертов. При этом еще в октябре этого года в пользу ослабления антироссийских санкций высказывались всего лишь 10% аналитиков. Однако избрание президентом США нацеленного на сотрудничество с Россией Дональда Трампа резко увеличило шансы к отмене экономических ограничений. В случае реализации такого сценария, отмечают эксперты, можно ожидать ускорения роста ВВП России на 0,2% в 2017 году и на 0,5% в 2018-м. Аналитики полагают, что пока точно не ясно, когда Вашингтон может пойти на ослабление антироссийских санкций. Произойдет ли это быстро, или Трампу придется мучительно преодолевать сопротивление части американского истеблишмента в этом вопросе. Тем не менее они считают, что в 2017 году с большой долей уверенности можно ожидать достижения определенного консенсуса по этому вопросу в Вашингтоне и ослабления экономических ограничений против Москвы. Об отмене санкций сегодня высказалась также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, есть большая вероятность по прогрессу в деле ослабления антироссийских экономических ограничений. "Я уверена, что в следующем году, безусловно, санкции будут ослабляться и сниматься". При этом она отметила, что подобные ограничения – это атавизм и пережиток времени, и "все об этом понимают". Кроме того, глава верхней палаты российского парламента заявила, что не чувствует никакой изоляции из-за санкционного режима. Напомним, США и Евросоюз ввели экономические санкции против России в 2014 году в связи с присоединением Крыма и ситуацией на востоке Украины.
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Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»