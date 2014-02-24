Запад отвел России один день на войну с Британией

22 января 2017, воскресенье, 16:59 – ИА СОЧИ-24



Запад отвел России один день на войну с Британией

Британская армия не может оставаться эффективной боевой силой после сокращения военного бюджета. Эксперты предрекли, что сильный соперник, такой как Россия, уничтожит ее за один день."После многих лет урезания расходов на оборону единственноеоставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностьюуничтожено за один день "грамотным врагом", таким как Россия", – сообщили экспертыЦентра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR).По мнению военных аналитиков, уменьшение бюджета приводит кистощению возможностей армии, особенно в части противостояния серьезнымугрозам. Между тем, в докладе отмечается, что сейчас Королевству не угрожаетпрямое нападение, но все– таки страна может быть втянута в конфликт, и в этомслучае армия и не сможет противостоять серьезным угрозам, пишет Daily Mail.В докладе CHACR отмечается, что в последний раз боевая дивизияБритании приминала участие в вооруженном конфликте в 2003 году во времяиракской войны. По словам экспертов, если бы армии Королевства пришлось воеватьсегодня, то в лучшем случае удалось бы развернуть бригаду из 10 тысячвоеннослужащих.Ранее в СМИ появилась информация, что проведенныйВеликобританией впервые за четыре года запуск межконтинентальной баллистическойракеты оказался неудачным. Как пишет The Sunday Times, правительствоКоролевства скрыло данный факт. По информации издания пуск был произведен сбританской субмарины возле побережья американского штата Флорида в июнепрошлого года. Известно, что ракета не была оснащена ядерным боезарядом.

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