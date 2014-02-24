Запад предсказывает триумф России в Молдавии

Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона. На прошедшей по итогам переговоров с главой российского государства во вторник, 17 января, совместной пресс-конференции, президент Молдавии заявил, что подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС не принесло Кишиневу никакой выгоды. "Мы потеряли российский рынок, и, как это ни странно, наш объем экспорта в Европейский союз тоже упал", – цитирует Financial Times молдавского лидера. Издание отмечает, что слова Додона вызвали достаточно нервную реакцию в Брюсселе. Наибольшее беспокойство вызывают озвученные моладвским лидером намерения приостановить интеграцию экономики Молдавии в европейский рынок, а также восстановить стратегическое партнерство с Москвой, что в перспективе позволит Кишиневу решить острую для него приднестровскую проблему. Как полагает The Financial Times, Россия в "битве за Кишинев" с ЕС будет придерживаться тактики предоставления молдавским компаниям максимально благоприятных условий торговли с Россией. Кроме того, Москва имеет пространство для маневра в рамках миграционного вопроса. Игорь Додон стал президентом Молдавии в декабре прошлого года. Он выступил под знаменем восстановления партнерства с Россией и ограничения евроинтеграционных процессов в стране. В борьбе за главный государственный пост он победил во втором туре Майю Санду – сторонницу европейского вектора развития Молдавии.
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Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»
С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»
Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»
Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»