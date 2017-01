Запад предсказывает триумф России в Молдавии

19 января 2017, четверг, 14:44 – ИА СОЧИ-24



Запад предсказывает триумф России в Молдавии

Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона.На прошедшей по итогам переговоров с главой российского государства во вторник, 17 января, совместной пресс-конференции, президент Молдавии заявил, что подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС не принесло Кишиневу никакой выгоды. "Мы потеряли российский рынок, и, как это ни странно, наш объем экспорта в Европейский союз тоже упал", – цитирует Financial Times молдавского лидера. Издание отмечает, что слова Додона вызвали достаточно нервную реакцию в Брюсселе. Наибольшее беспокойство вызывают озвученные моладвским лидером намерения приостановить интеграцию экономики Молдавии в европейский рынок, а также восстановить стратегическое партнерство с Москвой, что в перспективе позволит Кишиневу решить острую для него приднестровскую проблему.Как полагает The Financial Times, Россия в "битве за Кишинев" с ЕС будет придерживаться тактики предоставления молдавским компаниям максимально благоприятных условий торговли с Россией. Кроме того, Москва имеет пространство для маневра в рамках миграционного вопроса.Игорь Додон стал президентом Молдавии в декабре прошлого года. Он выступил под знаменем восстановления партнерства с Россией и ограничения евроинтеграционных процессов в стране. В борьбе за главный государственный пост он победил во втором туре Майю Санду – сторонницу европейского вектора развития Молдавии.

СОЧИ 24