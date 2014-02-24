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Запад признал победу Путина в холодной войне
22 декабря 2016, четверг, 12:43 – ИА СОЧИ-24
25 лет назад СССР прекратил свое существование, холодная
война закончилась. Москва проиграла, Вашингтон победил. Тогда казалось, что
западная концепция управления – демократия, свободные рынки, права человека -
показала себя как лучший, самый стабильный и высоконравственный способ управления.
Было решено применить эту концепцию в новой России, пишет журналистка Юлия
Йоффе в статье для Foreign Policy.Однопартийная система уступила место парламентской,
появилась свободная пресса. В то же время западные бизнесмены хлынули в
страну, чтобы сорвать куш, и заодно привезли с собой новые, вроде бы
усовершенствованные способы ведения бизнеса. Западная продукция наводнила
российский рынок.А Россия одновременно превратилась из ядерной сверхдержавы в
"захолустную в плане культуры и геополитики страну", пишет автор. По
ее словам, это стало мучительным унижением даже для самых ярых российских
критиков Кремля. А некоторые консервативные российские мыслители считали, что
переход России к демократии – это что-то вроде поражения.Однако Владимир Путин сумел "перевернуть все с ног на
голову", утверждает издание. В декабре 2016-го российский президент
празднует победу в затяжном окончании холодной войны. Он сумел успешно
пересмотреть положения длительного и хаотичного постсоветского переходного
периода. "Черту под 25 годами морального превосходства Запада подвело
заключение ЦРУ, что кибервойска Путина пытались протолкнуть Трампа в президенты
США", – пишет автор.Журналистка считает, что операция проводилась вовсе не ради
Трампа, а чтобы доказать: Россия достаточно сильна, чтобы влиять на ход
важнейших выборов в важнейшей стране мира. "После нескольких десятилетий,
в течение которых Запад навязывал России свою политико-экономическую модель,
Путин не только остановил ее продвижение, но и обратил его вспять. Великобритания
покидает ЕС после того, как Фарадж, "гамельнский крысолов Брекзита",
заявлял, что неизменно восхищается Путиным. Франция готовится выбрать
пророссийского президента, а канцлер Меркель еле держится на своем посту под
натиском российских киберармий", – пишет Йоффе.Владимир Путин протягивает руку традиционным союзникам США,
пытаясь убедить их, что в новом мировом порядке существует не одна
сверхдержава. "Есть одна сверхдержава, которая не решается выступать в
этой роли. И другая – "старая и хромая" – которая не боится поступать
решительно даже огромной ценой для себя", – подводит итог издание.Напомним, Юлия Йоффе недавно отметилась скандальным постом в
Twitter. Журналиста
российского происхождения работала в крупном американском издании Politico. Ее
уволил за комментарий к новости о том, что дочь избранного президента США
Иванка Трамп займет "место первой леди" в Белом доме. Йоффе заметила:
либо Дональд Трамп состоит в интимной связи со своей дочерью, либо уклоняется
от законов о кумовстве (текст был на английском языке с использованием
ненормативной лексики). Позже "твит" удалили, журналистка принесла
извинения.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя
инцидент, отметила, что это хороший пример "настоящей свободы слова"
в Соединенных Штатах. Ведь после всех обвинений России в диктатуре и
отсутствии демократии получается, что именно в США журналистам затыкают рот, а
у корреспондентов не хватает смелости с этим спорить.
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