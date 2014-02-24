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Запад признал победу Путина в холодной войне

22 декабря 2016, четверг, 12:43 – ИА СОЧИ-24

Запад признал победу Путина в холодной войне
Запад признал победу Путина в холодной войне
Владимир Путин определенно победил в затяжном окончании холодной войны. Российский лидер сумел успешно пересмотреть положения "хаотичного постсоветского переходного периода" и завершить его, перевернув с ног на голову условия бескровного поражения СССР.
25 лет назад СССР прекратил свое существование, холодная
война закончилась. Москва проиграла, Вашингтон победил. Тогда казалось, что
западная концепция управления – демократия, свободные рынки, права человека -
показала себя как лучший, самый стабильный и высоконравственный способ управления.
Было решено применить эту концепцию в новой России, пишет журналистка Юлия
Йоффе в статье для Foreign Policy.Однопартийная система уступила место парламентской,
появилась свободная пресса. В то же время западные бизнесмены хлынули в
страну, чтобы сорвать куш, и заодно привезли с собой новые, вроде бы
усовершенствованные способы ведения бизнеса. Западная продукция наводнила
российский рынок.А Россия одновременно превратилась из ядерной сверхдержавы в
"захолустную в плане культуры и геополитики страну", пишет автор. По
ее словам, это стало мучительным унижением даже для самых ярых российских
критиков Кремля. А некоторые консервативные российские мыслители считали, что
переход России к демократии – это что-то вроде поражения.Однако Владимир Путин сумел "перевернуть все с ног на
голову", утверждает издание. В декабре 2016-го российский президент
празднует победу в затяжном окончании холодной войны. Он сумел успешно
пересмотреть положения длительного и хаотичного постсоветского переходного
периода. "Черту под 25 годами морального превосходства Запада подвело
заключение ЦРУ, что кибервойска Путина пытались протолкнуть Трампа в президенты
США", – пишет автор.Журналистка считает, что операция проводилась вовсе не ради
Трампа, а чтобы доказать: Россия достаточно сильна, чтобы влиять на ход
важнейших выборов в важнейшей стране мира. "После нескольких десятилетий,
в течение которых Запад навязывал России свою политико-экономическую модель,
Путин не только остановил ее продвижение, но и обратил его вспять. Великобритания
покидает ЕС после того, как Фарадж, "гамельнский крысолов Брекзита",
заявлял, что неизменно восхищается Путиным. Франция готовится выбрать
пророссийского президента, а канцлер Меркель еле держится на своем посту под
натиском российских киберармий", – пишет Йоффе.Владимир Путин протягивает руку традиционным союзникам США,
пытаясь убедить их, что в новом мировом порядке существует не одна
сверхдержава. "Есть одна сверхдержава, которая не решается выступать в
этой роли. И другая – "старая и хромая" – которая не боится поступать
решительно даже огромной ценой для себя", – подводит итог издание.Напомним, Юлия Йоффе недавно отметилась скандальным постом в
Twitter. Журналиста
российского происхождения работала в крупном американском издании Politico. Ее
уволил за комментарий к новости о том, что дочь избранного президента США
Иванка Трамп займет "место первой леди" в Белом доме. Йоффе заметила:
либо Дональд Трамп состоит в интимной связи со своей дочерью, либо уклоняется
от законов о кумовстве (текст был на английском языке с использованием
ненормативной лексики). Позже "твит" удалили, журналистка принесла
извинения.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя
инцидент, отметила, что это хороший пример "настоящей свободы слова"
в Соединенных Штатах. Ведь после всех обвинений России в диктатуре и
отсутствии демократии получается, что именно в США журналистам затыкают рот, а
у корреспондентов не хватает смелости с этим спорить.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

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сегодня, 18:29
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В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

сегодня, 18:16
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Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

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сегодня, 17:44
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