Запад признал победу Путина в холодной войне

22 декабря 2016, четверг, 12:43 – ИА СОЧИ-24



Запад признал победу Путина в холодной войне

Владимир Путин определенно победил в затяжном окончании холодной войны. Российский лидер сумел успешно пересмотреть положения "хаотичного постсоветского переходного периода" и завершить его, перевернув с ног на голову условия бескровного поражения СССР.25 лет назад СССР прекратил свое существование, холоднаявойна закончилась. Москва проиграла, Вашингтон победил. Тогда казалось, чтозападная концепция управления – демократия, свободные рынки, права человека -показала себя как лучший, самый стабильный и высоконравственный способ управления.Было решено применить эту концепцию в новой России, пишет журналистка ЮлияЙоффе в статье для Foreign Policy.Однопартийная система уступила место парламентской,появилась свободная пресса. В то же время западные бизнесмены хлынули встрану, чтобы сорвать куш, и заодно привезли с собой новые, вроде быусовершенствованные способы ведения бизнеса. Западная продукция наводнилароссийский рынок.А Россия одновременно превратилась из ядерной сверхдержавы в"захолустную в плане культуры и геополитики страну", пишет автор. Поее словам, это стало мучительным унижением даже для самых ярых российскихкритиков Кремля. А некоторые консервативные российские мыслители считали, чтопереход России к демократии – это что-то вроде поражения.Однако Владимир Путин сумел "перевернуть все с ног наголову", утверждает издание. В декабре 2016-го российский президентпразднует победу в затяжном окончании холодной войны. Он сумел успешнопересмотреть положения длительного и хаотичного постсоветского переходногопериода. "Черту под 25 годами морального превосходства Запада подвелозаключение ЦРУ, что кибервойска Путина пытались протолкнуть Трампа в президентыСША", – пишет автор.Журналистка считает, что операция проводилась вовсе не радиТрампа, а чтобы доказать: Россия достаточно сильна, чтобы влиять на ходважнейших выборов в важнейшей стране мира. "После нескольких десятилетий,в течение которых Запад навязывал России свою политико-экономическую модель,Путин не только остановил ее продвижение, но и обратил его вспять. Великобританияпокидает ЕС после того, как Фарадж, "гамельнский крысолов Брекзита",заявлял, что неизменно восхищается Путиным. Франция готовится выбратьпророссийского президента, а канцлер Меркель еле держится на своем посту поднатиском российских киберармий", – пишет Йоффе.Владимир Путин протягивает руку традиционным союзникам США,пытаясь убедить их, что в новом мировом порядке существует не однасверхдержава. "Есть одна сверхдержава, которая не решается выступать вэтой роли. И другая – "старая и хромая" – которая не боится поступатьрешительно даже огромной ценой для себя", – подводит итог издание.Напомним, Юлия Йоффе недавно отметилась скандальным постом вTwitter. Журналистароссийского происхождения работала в крупном американском издании Politico. Ееуволил за комментарий к новости о том, что дочь избранного президента СШАИванка Трамп займет "место первой леди" в Белом доме. Йоффе заметила:либо Дональд Трамп состоит в интимной связи со своей дочерью, либо уклоняетсяот законов о кумовстве (текст был на английском языке с использованиемненормативной лексики). Позже "твит" удалили, журналистка принеслаизвинения.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируяинцидент, отметила, что это хороший пример "настоящей свободы слова"в Соединенных Штатах. Ведь после всех обвинений России в диктатуре иотсутствии демократии получается, что именно в США журналистам затыкают рот, ау корреспондентов не хватает смелости с этим спорить.

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