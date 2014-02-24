Запад в восторге от экономической тактики Путина

17 марта 2017, пятница, 20:45 – ИА СОЧИ-24



Запад в восторге от экономической тактики Путина

На фоне ухудшения экономической ситуации в Европе, Россия из изгоя превратилась в безопасную гавань для инвесторов. Так западная пресса оценила политику, проводимую президентом Владимиром Путиным.Президент России может быть уверен в правильности тойполитики, которую проводит для того, чтобы продвинуть свою страну в глобальнойиерархии, пишет немецкая Die Welt. Журналист Хольгер Цшепиц констатирует, что Россиястановится все более привлекательной для инвесторов. И вскоре Владимир Путинсможет этим воспользоваться, укрепив позиции своей страны на глобальной арене.Автор напоминает о том, что в крахе и возрождении государствфинансовые рынки всегда играли центральную роль. Это – исторический факт. Помнению журналиста, Владимир Путин добился своего: финансовые рынки, которые ужедавно объявили его персоной нон грата, теперь его же и реабилитируют.В глазах крупных инвесторов Россия неожиданно стала безопаснойгаванью, на которую стоит взять курс, так как в еврозоне снова кризис. На фонеполитических волнений в Европе российские облигации государственного займавыглядят как беспроигрышное пари. Об этом свидетельствуют тарифы страхованиякредитных рисков для различных стран. В России этот показатель значительноулучшился. По последним прикидкам экспертов, риск дефолта, к примеру, в Италиивыше, чем в России. Если экономическая ситуация в Европе будет оставаться такойже непредсказуемой, то Россия сможет вскоре выпустить новый долларовый заем итогда эффект от санкций начнет ослабевать.США и ЕС ввели в 2014 году в отношении России санкции из-засобытий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. Основные видысанкций – запрет на въезд для отдельных лиц и запрет на ведение экономическойдеятельности для компаний. По мнению многих экспертов, антироссийские санкциине достигли своей цели, и при этом наносят экономический вред тем странам,которые их ввели. Россия в ответ ввела ряд ограничительных мер, в частности,запретив импорт некоторых европейских товаров.

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