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Запад в восторге от экономической тактики Путина
17 марта 2017, пятница, 20:45 – ИА СОЧИ-24
Президент России может быть уверен в правильности той
политики, которую проводит для того, чтобы продвинуть свою страну в глобальной
иерархии, пишет немецкая Die Welt. Журналист Хольгер Цшепиц констатирует, что Россия
становится все более привлекательной для инвесторов. И вскоре Владимир Путин
сможет этим воспользоваться, укрепив позиции своей страны на глобальной арене.
Автор напоминает о том, что в крахе и возрождении государств
финансовые рынки всегда играли центральную роль. Это – исторический факт. По
мнению журналиста, Владимир Путин добился своего: финансовые рынки, которые уже
давно объявили его персоной нон грата, теперь его же и реабилитируют.
В глазах крупных инвесторов Россия неожиданно стала безопасной
гаванью, на которую стоит взять курс, так как в еврозоне снова кризис. На фоне
политических волнений в Европе российские облигации государственного займа
выглядят как беспроигрышное пари. Об этом свидетельствуют тарифы страхования
кредитных рисков для различных стран. В России этот показатель значительно
улучшился. По последним прикидкам экспертов, риск дефолта, к примеру, в Италии
выше, чем в России. Если экономическая ситуация в Европе будет оставаться такой
же непредсказуемой, то Россия сможет вскоре выпустить новый долларовый заем и
тогда эффект от санкций начнет ослабевать.
США и ЕС ввели в 2014 году в отношении России санкции из-за
событий на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. Основные виды
санкций – запрет на въезд для отдельных лиц и запрет на ведение экономической
деятельности для компаний. По мнению многих экспертов, антироссийские санкции
не достигли своей цели, и при этом наносят экономический вред тем странам,
которые их ввели. Россия в ответ ввела ряд ограничительных мер, в частности,
запретив импорт некоторых европейских товаров.
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