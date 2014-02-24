Запад восхищен новым талантом Путина

26 января 2017, четверг, 11:31 – ИА СОЧИ-24



Запад восхищен новым талантом Путина

Западные СМИ проявляют большой интерес к личности российского президента. На этот раз восхищение американских журналистов вызвало исполнение Владимиром Путиным песни "Четырнадцать минут до старта".Вокальные способности президента России отметил ведущий выпуска новостей на телеканале Fox News Шепард Смит. "Путин поет! Российский президент раскрыл неожиданный талант", – говорится в новостной подводке. Шепард подчеркнул: мир знал, что российский лидер увлекается боевыми искусствами, превосходно держится в седле и позирует с тигрятами. Однако о его вокальных способностях ничего не было известно. "Но сегодня совсем новая вещь, он певец, теперь все отлично. Нам сообщили, что Путин спел со студентом песню советского времени о космической гонке", – заявил ведущий, демонстрируя зрителям ролик с российским президентом. Напомним, Владимир Путин исполнил под гитару песню "Четырнадцать минут до старта" на встрече со студентами Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Сначала один из учащихся пел сам, однако президент решил поддержать юношу и стал подпевать ему в микрофон. Watch the latest video at video.foxnews.com

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