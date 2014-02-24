Запад восхищен троллингом России в адрес Обамы

Западные СМИ оценили мем про хромую утку, опубликованный в социальной сети Twitter в аккаунте посольства России в Великобритании. Представительство таким образом подшутило над принятием антироссийских санкций администрацией главы государства Барака Обамы, президентский срок которого подходит к концу. "Российское посольство только что ответило на американские санкции мемом. Серьезно", – сообщается на портале Mashable. При этом издание отмечает, что Россия "уже не в состоянии ждать, когда Дональд Трамп займет свой пост". В свою очередь, People пишет, что российское посольство опубликовало "очень трампский твит". "Интонация и ритм твита выглядят так, будто он написан по схеме избранного президента Дональда Трампа", – продолжает издание.Тем не менее западные СМИ оценили чувство юмора российских дипломатов. Например, The Independent отмечает, что "российский ответ" на выдворение из страны 35 дипломатов был "быстрым и отчасти забавным". Отметим, что lame duck – выражение, используемое относительно главы государства, чей президентский срок подходит к концу. Однако само по себе слово lame имеет несколько негативных значений – от "хромой" до "неумелый". Однако не все иностранные СМИ прониклись юмором послов. "Россия посмеялась над статусом "хромой утки" Барака Обамы после введения новых санкций", – пишет The Washington Times. "Российское посольство в Лондоне обострило конфликт между двумя мировыми державами, придав Бараку Обаме образ "хромой утки" в меме в Twitter", – поддерживает Mirror. А Business Insider и вовсе назвал пост представительства "глумливой реакцией".На шутку российского посольства также отреагировали СМИ других стран Европы. Немецкое издание N-TV также прокомментировало "мировую политику в 140 символов". По словам автора статьи, послы "издеваются над уходящим Бараком Обамой, примеряя на него образ цыпленка".Между тем газеты и журналы на Западе продвигают в заголовках мысль, что новые антироссийские санкции – это ответ на якобы хакерские атаки на правительственные сервера. Примечательно, что официально эта версия не была подтверждена американскими властями. Французская газета Le Figaro пишет, что Европа также обеспокоена возможным вмешательством российских хакеров в процесс грядущих выборов. В свою очередь Washington Examiner приводит слова сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма, которые настаивают на дальнейшем усилении санкций против России.Напомним, согласно новым антироссийским санкциям, 35 дипломатов должны покинуть Вашингтон и Сан-Франциско в течение 72 часов. Российское посольство в Великобритании в ответ на действия администрации президента опубликовало в своем Twitter мем с курицей, поверх которой написано слово Lame. "Президент Обама высылает 35 дипломатов, как во времена холодной войны. Все, в том числе и американский народ, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации", – сообщается на странице посольства.
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Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»
На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме...»