Запад выделил снимок убийцы Карлова фотографическим "Оскаром"
13 февраля 2017, понедельник, 15:45 – ИА СОЧИ-24
Запад выделил снимок убийцы Карлова фотографическим "Оскаром"
Главная награда престижного конкурса для фотожурналистов World Press Photo – 2017 досталась фотографу Associated Press Бурхану Озбилиджи. Он получил первый приз за снимок убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова. На сделанном Озбилиджи 19 декабря 2016 года снимке – 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ запечатлен рядом с телом убитого им дипломата. Он что-то кричит, подняв над головой одну руку и держа пистолет в другой. Фотографию убийцы российского дипломата Андрея Карлова назвали "сильной визуальной передачей храбрым фотографом крайне зверского события", пишет The New York Times. Озбилиджи в тот день сделал несколько снимков, в том числе и до убийства, когдаАлтынташ стоял за спиной дипломата. По словам самого фотожурналиста, несмотря на опасность происходящего, у него сработал профессиональный инстинкт и он продолжил выполнять свою работу.В интервью журналистам победитель конкурса признался, что испытывал страх, фотографируя террориста, но не паниковал. "Я журналист и должен был стоять и выполнять свою работу, даже если бы меня ранили или убили. В тот момент я старался представлять не только AP, но и всех хороших независимых журналистов", – подчеркнул он. Отметим, что в конкурсе World Press Photo – 2017 приняли участие 5 034 фотографа из 125 стран. Всего на суд жюри было представлено около 80 тысяч снимков. В итоге награды были присуждены в восьми категориях 45 журналистам. Напомним, трагедия произошла в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападение на российского посла Андрея Карлова было совершено 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки. Как писали Dni.Ru, стрелявший в дипломата 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ выкрикивал обвинения в адрес России, касающиеся политики страны в Сирии. Сообщалось, что напавший был застрелен спецназом. МИД России квалифицировал нападение как теракт. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.
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