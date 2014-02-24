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Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии

23 февраля 2017, четверг, 12:29 – ИА СОЧИ-24

Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
Учения России и Белоруссии, запланированные на осень 2017 года, всерьез обеспокоили некоторых западных экспертов. Политика раздувают скандал из предстоящих маневров, пытаясь повысить свой рейтинг.
Москва и Минск уже начали готовиться к учениям "Запад-2017", которые должны пройти осенью. Передвижения российских войск вызвали настоящую историку в Сети. Ситуацию вокруг маневров прокомментировал
Министр обороны Беларуси Андрей Равков.Высокопоставленный военный считает, что некоторым политическим силам выгодно раздувать скандал и спекулировать по поводу российско-белорусских отношений. "Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками – не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг", – уверен он. По всей видимости, речь Равкова касалась в том числе и специалистов НАТО, которые одни из первых выразили обеспокоенность по поводу планов по проведению учений. О том, что альянс планирует следить за маневрами, сказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.Как писали Dni.Ru, истерику из-за учений "Запад-2017" закатили и в Литве. Президент страныДаля Грибаускайте, которая неоднократно усматривала угрозу в действиях Кремля, выразила мнение, что маневры являются прикрытием для нападения.Глава государства посчитала, что учения – не что иное, как подготовка вторжения. "Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений "Запад-2017", – говорила она.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолет, на борту которого находится тело умершего в США дипломата Виталия Чуркина..»

сегодня, 12:45
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин начал рабочий день 23 февраля с посещения могилы Неизвестного солдата. Глава государства возложил цветы к монументу в память о погибших героях Красной армии...»

сегодня, 12:29
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии

Учения России и Белоруссии, запланированные на осень 2017 года, всерьез обеспокоили некоторых западных экспертов. Политика раздувают скандал из предстоящих маневров, пытаясь повысить свой рейтинг...»

сегодня, 11:14
В Домодедово в жилом доме произошел взрыв

В Домодедово в одном из жилых домов произошел взрыв газа..»

сегодня, 10:29
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве...»

сегодня, 02:59
Ушел из жизни актер Петренко

Его считали звездой фильмов Никиты Михалкова. В кино Петренко сыграл более семидесяти ролей...»

вчера, 22:14
Что делать, если ваш банк обанкротился

Турбулентность в российской экономике, вопреки заверениям чиновников, сохраняется. Банк России продолжает отзывать лицензии у коммерческих банков, и чуть ли не каждую неделю то или иное кредитное учреждение оказывается на грани банкротства. Что же делать, если ваш банк попал в черный список ЦБ и не сегодня-завтра прикажет долго жить?..»

вчера, 21:29
Лжеца Трампа раскусили по лицу

Специалист по детекции лжи и распознаванию эмоций Илья Степанов считает, что президент США Дональд Трамп лукавил, говоря в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. Такие выводы эксперт сделал на основе предвыборных речей миллиардера...»
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