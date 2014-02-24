Западные параноики увидели холодную войну в Москве
22 декабря 2016, четверг, 17:30 – ИА СОЧИ-24
Западные параноики увидели холодную войну в Москве
Крупнейшая американская телевещательная сеть CNN рассказала об интересных достопримечательностях российской столицы, которые стоило бы посетить каждому иностранному туристу. По мнению телеканала, в них сполна можно прочувствовать эпоху холодной войны. Как отмечает издание, таких мест в Москве и области довольно много. "Несмотря на то, – утверждает CNN, – что в современной российской столице огромное количество модных и дорогих бутиков с западными брендами, в ней до сих пор можно почувствовать "эпоху паранойи", когда США и СССР стояли на грани ядерной войны". Для того, чтобы почувствовать эту атмосферу, CNN советует посетить Музей холодной войны "Бункер-42" на в районе Таганки. "Если бы он не существовал на самом деле, его могли бы изобрести художники-оформители "Доктора Стрейнджлава", – заявляет американский телеканал. Кроме того, CNN рекомендует совершить визит в Музей космонавтики на ВДНХ, Музей истории военно-морского флота, а также Музей авиации в подмосковном Монино. Напомним, ранее по версии международного туристического издательства Lonely Planet российская столица заняла девятую строчку в списке лучших городов для туризма. Среди аргументов в пользу посещения Москвы издание выделило улучшение транспортной и пешеходной инфраструктуры, а также дешевизну. Высокий потенциал российской столицы признали и в крупной интернациональной консалтинговой компании PwC (PriceWaterhouseCoopers). В составленном списке лучших городов мира Москва заняла 22-ю строчку. Эксперты корпорации оценили уровень экономической активности в городе, развитие инфраструктуры, количество культурных мероприятий, инноваций и общий уровень счастья жителей мегаполиса.
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Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»