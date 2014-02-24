Западных пользователей рассмешил "человек-мазут" из России
3 марта 2017, пятница, 17:13 – ИА СОЧИ-24
Западных пользователей рассмешил "человек-мазут" из России
Смешной видеоролик из России набирает популярность на Западе. В нем молодой человек прыгает, судя по всему, на спор в бассейн с мазутом. Друзья подбадривают юношу одобрительными криками, подбивая на неумный поступок. Сначала было весело всем – как товарищам, так и самому отважному "человеку-мазуту". Однако вскоре ему стало не до смеха. Испуганный юноша под хохот окружающих кричит, что он не может дышать и ничего не видит. Чем закончилась трагикомичная история – неизвестно.
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Мэр города Карамюрсель (Турция) Измаил Илдырим прыгнул в воду ради спасения дайвера. Политик решился на отважный поступок во время проходившей в порту официальной церемонии памяти жертв крушения парома в 1958 году...»
Стали известны подробности со съемок двух новых выпусков программы "Первого канала" "Пусть говорят" со скандально известной ульяновской студенткой Дианой Шурыгиной. Ими поделились участники предстоящих шоу...»
В ходе визита в Армению спикер Госдумы высказался по поводу стартующей через несколько дней избирательной кампании в парламент республики. Он отметил, что рассчитывает на "победу здоровых сил", которые продолжат развивать отношения между Москвой и Ереваном...»