Запуганного Флинна уговорили настучать на Трампа и Россию

31 марта 2017, пятница, 09:01 – СОЧИ-24



Запуганного Флинна уговорили настучать на Трампа и Россию

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что готов дать показания против России. В обмен на это он просит иммунитет от уголовного преследования.Как заявил адвокат Флинна Роберт Кельнер, его клиент готов ответить на вопросы сенаторов и конгрессменов по поводу "российского влияния" на выборы в США, передает ТАСС. "Генералу Флинну, разумеется, есть, что рассказать, и он очень хотел бы это сделать, если позволят обстоятельства", – заявил он. По словам правозащитника, экс-советник Трампа проводит консультации со спецкомитетами по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. О подробностях этих контактов не сообщается.При этом, Кельнер подчеркнул, что Флинна "необоснованно обвиняют в государственной измене", несмотря на долгую и преданную службу государству. В связи с этим, адвокат считает, что его клиент имеет право в обмен на секретные данные требовать у властей защиты от уголовного преследования. "Ни один разумный человек, который пользуется услугами адвоката, не согласился бы отвечать на вопросы в такой политизированной обстановке, в условиях, когда идет охота на ведьм, если бы не имел гарантий", – подчеркнул Кельнер. Ранее в прессе появилась информация о том, что Флинн встречался с российским послом Сергеем Кисляком. Однако об этом визите он не сообщил вице-президенту США Майку Пенсу и другим представителям администрации. После разразившегося скандала советник Трампа был вынужден уйти в отставку.

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