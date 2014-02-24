Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
15 марта 2017, среда, 08:46 – ИА СОЧИ-24
Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
Американская телеведущая MSNBC Рэйчел Мэддоу пригрозила президенту Дональду Трампу опубликовать налоговую декларацию организации бизнесмена за 2005 год. Однако Белый дом сработал на опережение и сорвал сенсацию. В ночь на 15 марта в своем аккаунте в соцсети Twitter журналистка пообещала разместить информацию об уплаченных Дональдом Трампом налогах. "У нас есть что-то из 2005 года... Налоговая форма 1040", – заинтриговала зрителей Рэйчел Мэддоу. Однако представитель Белого дома успел обнародовать данные из декларации до эфира.Выяснилось, что в 2005 году доход Трампа превысил 150 миллионов долларов, из которых 38 миллиона были направлены в государственную казну в качестве налога. В правительстве отметили, что глава Trump Organization уплатил "не больше, чем требуется законом", передает Reuters.Телеканал MSNBC сообщил на своем сайте, что Дональд и Меланья Трамп в 2005 году уплатили 5,3 миллиона подоходного налога по ставке 4%, а выплаты по "альтернативному минимальному налогу" превысили 31 миллион долларов. Таким образом, фактическая налоговая ставка Трампа составила 25%. При этом он списал 100 миллионов долларов на убытки компании. Обсуждением налогов конфликт журналистки и американского лидера не закончился. Трамп заявил, что в погоне за рейтингами Мэддоу нарушила закон, опубликовав "новость о двух страницах налоговой декларации десятилетней давности". Мэддоу пояснила, что получила документы от журналиста Дэвида Кэй Джонстона. В свою очередь тот сообщил, что декларацию ему отправили по почте. Согласно законодательству США, несанкционированная публикация подобных сведений является тяжким преступлением. Дональд Трамп – младший подвел итог в Twitter: "Спасибо, Рэйчел Мэддоу. Вы доказали ненавистникам Трампа, что на самом деле он успешен и уплатил 40 миллионов долларов налога!"
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»
32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
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