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Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы

15 марта 2017, среда, 08:46 – ИА СОЧИ-24

Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
Американская телеведущая MSNBC Рэйчел Мэддоу пригрозила президенту Дональду Трампу опубликовать налоговую декларацию организации бизнесмена за 2005 год. Однако Белый дом сработал на опережение и сорвал сенсацию.
В ночь на 15 марта в своем аккаунте в соцсети Twitter журналистка пообещала разместить информацию об уплаченных Дональдом Трампом налогах. "У нас есть что-то из 2005 года... Налоговая форма 1040", – заинтриговала зрителей Рэйчел Мэддоу. Однако представитель Белого дома успел обнародовать данные из декларации до эфира.Выяснилось, что в 2005 году доход Трампа превысил 150 миллионов долларов, из которых 38 миллиона были направлены в государственную казну в качестве налога. В правительстве отметили, что глава Trump Organization уплатил "не больше, чем требуется законом", передает Reuters.Телеканал MSNBC сообщил на своем сайте, что Дональд и Меланья Трамп в 2005 году уплатили 5,3 миллиона подоходного налога по ставке 4%, а выплаты по "альтернативному минимальному налогу" превысили 31 миллион долларов. Таким образом, фактическая налоговая ставка Трампа составила 25%. При этом он списал 100 миллионов долларов на убытки компании. Обсуждением налогов конфликт журналистки и американского лидера не закончился. Трамп заявил, что в погоне за рейтингами Мэддоу нарушила закон, опубликовав "новость о двух страницах налоговой декларации десятилетней давности". Мэддоу пояснила, что получила документы от журналиста Дэвида Кэй Джонстона. В свою очередь тот сообщил, что декларацию ему отправили по почте. Согласно законодательству США, несанкционированная публикация подобных сведений является тяжким преступлением.
Дональд Трамп – младший подвел итог в Twitter: "Спасибо, Рэйчел Мэддоу. Вы доказали ненавистникам Трампа, что на самом деле он успешен и уплатил 40 миллионов долларов налога!"

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях...»

сегодня, 16:01
Эрдоган решил свергнуть Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»

сегодня, 15:58
Такса спасла квартиру от вора-неудачника на востоке Москвы

32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»

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сегодня, 14:30
"Королева пышной груди" покорила соцсети

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