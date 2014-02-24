Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх

13 января 2017, пятница, 21:30 – ИА СОЧИ-24



Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх

Мать изъятых в Зеленограде детей Светлана Дель рассказала об отношении приемышей к сложившейся ситуации. По словам женщины, они испытывают "ужас и страх".Светлана Дель отметила, что ее дети "не понимают, что происходит". "Детей я не видела с тех пор, вот, сейчас, сегодня увижу детей", – цитирует ее радиостанция "Говорит Москва"."Дети себя ужасно чувствуют, они не понимают, что происходит, и мнение соцработников, что им там очень весело… Конечно, они в ужасе, особенно, дети, которые приемные, которых уже предавали, которых уже однажды забрали из кровной семьи, отвезли приют, а потом – в детский дом", – заявила мать приемных детей.При этом Светлана Дель пояснила, что все заболевания у детей "были до попадания в семью". При этом она вновь отвергла обвинения в жестоком обращении с ними."Их состояние здоровья улучшилось, никаких новых заболеваний не появилось", – заявила мать. "А по поводу жестокого обращения, его, конечно, не было, но, поскольку у ребенка нашли пару синяков небольших, посчитали, что это, возможно, его наказали, и до разбирательства всех детей забрали одним махом", – рассказала она.Напомним, ранее Светлана Дель назвала причиной изъятия детей избиение неизвестными ее шестилетнего приемного сына Сергея. "У одного из детей воспитатели обнаружили синяки в детском саду. Они вызвали полицию и представителей опеки. Ребенок сообщил, что был избит папой. Всех приемных и усыновленных детей забрали сразу", – рассказала Светлана Дель.При этом женщина отметила что, ее сын мог получить ссадины случайным образом. "У меня ребенок из сада регулярно приходил с синяками", – отметила она."Я в несколько шоковом состоянии, и, вообще, не понимаю, как могла возникнуть эта ситуация, и что за ней стоит. Воздержусь от выводов, для меня сейчас главное забрать детей домой, а потом уже разбираться, кто виноват, и всё прочее", – заключила мать.Также Светлана Дель подчеркнула, что сложившаяся ситуация для нее – "огромный стресс". "У меня на воспитании дети с ограниченными возможностями здоровья, к ним нужен особый подход. Я готова на все, чтобы вернуть детей: готова общаться с полицией, социальными службами, если это поможет прояснить ситуацию. Готова на контроль, мониторинг — все что угодно", – цитирует ее газета "Известия".Напомним, органы опеки изъяли у Светланы Дель восемь приемных детей, а также двух усыновленных в возрасте шести лет. "Все восемь приемных детей – ВИЧ-положительные, и они нуждаются в терапии", – пояснила мать.

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