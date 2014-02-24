Защита Улюкаева обжаловала продление домашнего ареста
13 января 2017, пятница, 11:00 – ИА СОЧИ-24
Защита Улюкаева обжаловала продление домашнего ареста
Адвокаты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева подали жалобу в Басманный районный суд. Защитники экс-чиновника обжаловали продление домашнего ареста, сообщает "Газета.Ru".Напомним, что Улюкаев был задержан в конце 2016 года по подозрению в получении крупной взятки. После этого он был уволен с поста главы Минэкономразвития.
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В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»