Защита Улюкаева обжаловала продление домашнего ареста



Порошенко обманул воевавшую за Украину россиянку сегодня, 13:00 Киев отказал в гражданстве россиянке Юлии Толопе, в настоящий момент воюющей в рядах украинской армии на Донбассе. Об этом женщина рассказала на своей странице в социальной сети "Фейсбук"...»

"Восточная красавица" Путина свела Японию с ума сегодня, 12:15 Японию накрыл ажиотажный спрос на сакэ "Восточная красавица". Этот напиток похвалил во время своего визита в Страну восходящего солнца российский президент Владимир Путин...»

В Москве бывший следователь на Mercedes сбил женщину сегодня, 11:59 Правоохранительные органы столицы расследуют смертельное ДТП, которое произошло на юго-западе Москвы..»

Звезды хотят сорвать инаугурацию Трампа сегодня, 11:58 В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»



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В Москве из семьи изъяли 12 детей с ВИЧ-инфекцией сегодня, 11:46 В Москве органы опеки изъяли 12 детей из приемной семьи. Предположительно, они могут быть ВИЧ-инфицированными...»

Осужденной за растление учительнице смягчили приговор сегодня, 11:44 В Татарстане суд смягчил приговор учительнице, которая была осуждена за растление школьницы..»

Сердюков занялся секретными глушилками Минобороны сегодня, 11:14 Бывший министр обороны вошел в состав руководства крупного оборонного завода. Анатолий Сердюков отвечает за выпуск систем электронных помех и глушилок...»