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Защитникам приготовили в подарок консервированные носки
22 февраля 2017, среда, 17:45 – ИА СОЧИ-24
Оригинальный подарок приготовил воинам Брестский чулочный
комбинат. Это серия мужских носков в подарочной упаковке, представляющей собой
консервную банку. В партии – три тысячи банок, содержимое которых отличается только
размером. Все носки черного цвета, состав – 73% хлопка, 25% полиэстера
и 2% – эластана."Дарить носки на 23 Февраля банально? Нет. Теперь
дождь, снег, ураганный ветер не страшны – пятки любимого мужчины останутся
сухими надолго", – заверили на предприятии агентство БелТА. На вопрос,
готовится ли похожая по оригинальности серия к празднику 8 марта, производители
отвечать не пожелали, передает Sputnik Беларусь. 23 февраля в Белоруссии, как и в России, отмечается День
защитника Отечества. Праздник имеет статус государственного.Консервированные носки – не единственный сюрприз, который
ждет белорусских мужчин в день праздника. Как сообщается, в честь 23 февраля
мужчины смогут бесплатно посетить Минский зоопарк – надо будет лишь
предъявить военный билет. Свободный доступ для представителей мужского пола будет предоставлен также в экзотариум – на выставки
"Аквариум" и "Удивительный мир террариума".
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