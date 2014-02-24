Затянувшаяся агония пешек Обамы

18 января 2017, среда, 12:31 – ИА СОЧИ-24



Затянувшаяся агония пешек Обамы

Агония – зрелище не для слабонервных. Тем более когда предсмертные судороги становятся коллективным явлением. Однако в администрации уходящего президента США решили, что нервы мирового сообщества достаточно закалены разного рода "реалити-шоу" вроде ликвидации Муаммара Каддафи, казни Саддама Хусейна и трансляции массовых убийств в ближневосточных странах в процессе борьбы за демократию. Так что очередной спектакль полумертвых политиков мир как-нибудь выдержит.А все Россия виновата: не дала демократическим путемпропихнуть в Белый дом их Клинтон, а подставила вместо нее своего Трампа!Почему своего? Ну как же: говорит ведь избранный президент, что намерендоговариваться с Москвой. А Россию столько лет убеждали, что она "побежденнаястрана", – как можно теперь с ней переговоры вести, она только силупонимает.Вот, кстати, автор высказывания о "побежденной стране,которая не имеет права так себя вести" – постпред США при ООН СамантаПауэр. Это милое личико скоро, наконец, исчезнет с телеэкранов, но напоследокпостпред решила сделать все, чтобы ее надолго запомнили. Прощальнаяпресс-конференция была посвящена России, подрыву Москвой мирового порядка. Подмировым подразумевается, естественно, порядок американский – так что все этидействия угрожают Соединенным Штатам.Пауэр посвятила свою пламенную речь обличению грехов России.Это и "зеленые человечки" в Крыму, поддержка Донецкой и Луганскойреспублик, помощь сирийскому лидеру Башару Асаду. Ну и "вишенка на торте"– кибератаки русских хакеров на США и их союзников и вмешательство Москвы вамериканские выборы. Постпред заявила: Запад в свое время одолел "фашистови коммунистов", а сегодня столкнулся с "авторитаризмом и цинизмом".Хорошо, что изложение альтернативных взглядов на историю устами миссис Пауэрзвучит в стенах ООН в последний раз, прокомментировали очередное "шоуСаманты" в Москве.Кстати, позиция и высказывания Пауэр становятся болеепонятными, если вспомнить о ее супруге. Профессор Касс Станстейн – один из такназываемых царей американского истеблишмента, серых кардиналовадминистрации Обамы. Он стал негласнымглавой всей информационной политики США, создал специальные "поведенческие"команды, которые занимаются промывкой мозгов – не только американских, но изападноевропейских. Станстейну принадлежит авторство тезиса "правда –это болезнь, которую надо лечить".Даже в близком к истерике состоянии, в котором находятсячлены проигравшей команды, им приходится порой возвращаться к реальности. Вот иглавный американский русофоб Джон Маккейн признал в телеэфире: президент ВладимирПутин добился для России места ведущего игрока на Ближнем Востоке. Более того, российскийлидер получил желаемое "очень умным способом, несмотря на плохие карты наруках".Посетовал Маккейн и на то, что США приходитсядовольствоваться лишь приглашением на переговоры по урегулированию в Сирии, которыепройдут в Астане 23 января. "Нет ничего более показательного, чем то, чторусские, иранцы и турки приглашают США участвовать в мирной конференции. США невозглавляют это, США даже не являются частью этого, их приглашают. До чего мыдошли", – заявил сенатор.Да уж, докатились. Ложь и провокации сопровождают каждоевыступление представителей отбывающей в историю администрации. К примеру, главаПентагона Эштон Картер, который скоро получит приставку "экс" ксвоему титулу, высказал мнение, что возможности для сотрудничества США сРоссией в военной сфере сокращаются. "Я вижу области, в которых мы можемсотрудничать, но они становятся все более узкими со временем. Эта общаятерритория, на которой можно работать, постоянно сокращалась за последниедесять лет. Это просто факт нашей жизни сейчас", – заявил Картер. По его словам, такое сотрудничество "не имело местобыть" в борьбе с "Исламским государством" (запрещенной в Россиигруппировкой) в Сирии. При этом генерал предпочитает не вспоминать,что Москва с самого начала сирийской операции предлагала объединить усилия вборьбе с террористами. Вашингтон же решил втихаря поддерживать боевиков идаже вооружать.Цель всей этой истеричной кампании – переубедить ДональдаТрампа сотрудничать с Россией (если уж не удалось преградить ему путь в Белыйдом). Агония уходящей администрации столь ужасна именно потому, что избранныйпрезидент не поддается (по крайней мере, пока) этим попыткам манипулирования.Хотя окончательно позиция Трампа по всем вопросам прояснится после инаугурации, назначенной на 20 января. Но в любом случае герои нынешнего спектакля сосцены уже уйдут.

СОЧИ 24