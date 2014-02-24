Завершается подготовка к праймериз "Единой России"

6 апреля 2017, четверг, 17:45 – СОЧИ-24



Завершается подготовка к праймериз "Единой России"

На заседании Президиума Генсовета "Единой России" утверждены участки для предварительного голосования, которое состоится 28 мая 2017 года. Граждане, желающие принять участие в праймериз, могут узнать адрес ближайшего участка на сайте pg.er.ru.Для поддержки того или иного участника предварительногоголосования, по итогам которого будут сформированы списки кандидатов "ЕдинойРоссии" на выборах в региональные парламенты и выборы депутатовадминистративных центров, 28 мая необходимо прийти на свой счетный участок. Каксообщил секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов, уже организованаработа 2017 счетных участков предварительного голосования.Формирование счетного участка – это процесс, предполагающийнесколько этапов и направлений работы, и, в первую очередь, определение местголосования и формирование счетных комиссий. После принятия сегодня решения обобразовании счетных участков, регионы приступят к формированию составовкомиссий.Неверов отметил, что процедура предварительного голосованияподошла к экватору: 26 февраля был открыт прием заявлений, 8 апреля стартуютдебаты. Политик сказал, что интерес кпроцедуре высок: заявления подали более полутора тысяч человек. Среди них очень многобеспартийных, людей самых разных профессий, – добавил Неверов.Еще один вопрос, который рассмотрел сегодня ПрезидиумГенсовета "ЕР", касался работы партийных платформ партии. Неверовнапомнил, что на XVI Съезде председатель партии Дмитрий Медведев поставилзадачу продолжить деятельность внутрипартийных платформ и усилить ихактивность. Решением Президиума Генсовета партии были внесены изменения идополнения в положение о внутрипартийных платформах. Результатом заседанийплатформ станет резолюция, направляемая на рассмотрение Президиума Генеральногосовета партии. Также создается единый аппарат по обеспечению деятельностиплатформ для их общей координации.Назначенные люди пользуются признанным авторитетом каждый всвоей области: Дмитрий Саблин (Патриотическая платформа) как лидер одной изпатриотических организаций; Валерий Рязанский (Социальная) – опытный иавторитетный законодатель в сфере социальной политики; Андрей Клишас(Либеральная) – авторитетный специалист в области общественно-политическогоустройства.Исключение составляет платформа по защитепредпринимательской инициативы. Эта платформа узкоотраслевая, аккумулирующаявокруг себя представителей бизнес-сообществ, отстаивающих интересы малого исреднего бизнеса. Поэтому решено оставить трех сопредседателей, – сообщилзаместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Это – Евгений Демин – известный и успешныйпредприниматель, Марина Блудян – представитель НКО, развивающаяпредпринимательство и Татьяна Алексеева – представитель депутатского корпуса.О готовящемся партийном форуме, посвященномвопросам культуры, рассказала заместитель секретаря Генерального совета партииОльга Баталина. Она напомнила, что каждый год "Единая Россия" проводитрегиональные тематические форумы, на которых затрагивается самая сложнаяпроблематика в той или иной области. "Мы проводили и съезд депутатов сельскихпоселений, и форум по вопросам ЖКХ в Челябинске, и форум социальных работников,а также больший цикл программных форумов по аграрному сектору, по развитиюпредпринимательства и многим другим темам", –перечислила Баталина. В свою очередь Сергей Неверов отметил, чтомодераторы дискуссионных площадок уже определены и сейчас идет активная работапо подготовке форума.

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