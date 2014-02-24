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Заявление Путина привело в восторг американцев
30 марта 2017, четверг, 20:16 – СОЧИ-24
Глава государства заявил, что подобную идею
продолжают лоббировать определенные политические силы США ради собственных
интересов. Сотрудники CNBC отметили,
что Путин ответил на вопрос журналиста довольно оригинально.
Также в сюжете говорится о том, что Москва хотела бы наладить с
Вашингтоном "добрые, партнерские отношения", а сам российский лидер подчеркнул,
что в Соединенных штатах много друзей России. "Мы что, хотим свернуть вообще наши отношения? Они и так на нуле.
Мы что, хотим довести ситуацию до Карибского кризиса? Мне кажется, это большая
ошибка", — цитирует
Путина РЕН ТВ.
Когда главе
государства задали очередной вопрос на тему влияния России на выборы в США,
Путин сказал: "Читайте
по губам – NO".
Кроме того, он выразил
надежду, что в будущем наши страны смогут выйти в своих дипломатических отношениях на
"дорогу с двусторонним движением". Вместе с
тем на международном форуме в Архангельске Владимир Путин также поблагодарил
телеведущего CNBC Джеффа Катмора за разделение Украины и Крыма при формулировке вопроса о международных отношениях.
Источник:
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