Заявление Путина привело в восторг американцев

30 марта 2017, четверг, 20:16 – СОЧИ-24



Заявление Путина привело в восторг американцев

В эфире американского телеканала CNBC был показан отрывок из трансляции с Арктического форума в Архангельске. Журналисты восхитились тем, как президент Владимир Путин ответил на вопрос о "вмешательстве" России в американские выборы.Глава государства заявил, что подобную идеюпродолжают лоббировать определенные политические силы США ради собственныхинтересов. Сотрудники CNBC отметили,что Путин ответил на вопрос журналиста довольно оригинально.Также в сюжете говорится о том, что Москва хотела бы наладить сВашингтоном "добрые, партнерские отношения", а сам российский лидер подчеркнул,что в Соединенных штатах много друзей России. "Мы что, хотим свернуть вообще наши отношения? Они и так на нуле.Мы что, хотим довести ситуацию до Карибского кризиса? Мне кажется, это большаяошибка", — цитируетПутина РЕН ТВ.Когда главегосударства задали очередной вопрос на тему влияния России на выборы в США,Путин сказал: "Читайтепо губам – NO".Кроме того, он выразилнадежду, что в будущем наши страны смогут выйти в своих дипломатических отношениях на"дорогу с двусторонним движением". Вместе стем на международном форуме в Архангельске Владимир Путин также поблагодарилтелеведущего CNBC Джеффа Катмора за разделение Украины и Крыма при формулировке вопроса о международных отношениях.

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