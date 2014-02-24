Зэки Миша и Витюша показали в Сети тюремную жизнь

Новгородский заключенный по имени Михаил стал настоящей интернет-звездой после того, как он запустил онлайн-трансляцию своих будней в соцсети Periscope. Позже к юноше, отбывающем наказание за грабеж, присоединился и его друг. Михаил стал вести реалити-шоу всего несколько дней назад, но уже обзавелся множеством поклонников. Пользователям также понравился и его сокамерник, которого они ласково прозвали Витюшей. Витюша признался зрителям, что отбывает срок за убийство. Молодые люди с удовольствием делятся с интернет-пользователями подробностями своей тюремной жизни. Так, они снимают на камеру барак, в котором живут, тюремные робы и даже нарды и четки, которые они смастерили, коротая дни. Кроме того, заключенные не упускают возможность и устроить свою личную жизнь. Так, молодые люди передают привет девушкам и зовут к себе на свидание в тюрьму, пишет Life.ru. "Конкурс надо будет провести, кастинг. Запускаем кастинг на лучшую девицу, которая приедет ко мне на свиданку. Она сможет почувствовать все прелести заключенного", – шутит в камеру Миша.Вместе с тем, авторы онлайн-трансляции скрывают свое местоположение, опасаясь, что кто-то из сотрудников тюрьмы узнает их и отберет мобильный телефон, которым пользоваться запрещено. Тогда молодые люди будут вынуждены искать себе какое-то другое развлечение.
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На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»
Помощник заместителя председателя правительства Ольги Голодец опроверг информацию о драке в центре Москвы. Тем временем полиция задержала сотрудников частной фирмы, вступивших в потасовку с чиновниками...»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»