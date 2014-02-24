Зеленоградский стрелок с обрезом попал на видео

Запись с камер наружного наблюдения позволила восстановить события ночи на 19 февраля, когда обиженный посетитель, которого не пустили в ночной клуб "Джанго" открыл огонь по припаркованным машинам и людям из обреза охотничьего ружья. В перепалку с вооруженным человеком вступил таксист. На кадрах, опубликованных порталом Life.ru, видно, как по парковке ночного клуба "Джанго" в Зеленограде с обрезом охотничьего ружья идет мужчина. Он стреляет и попадает в отъезжающее от заведение такси. Пассажирка автомобиля в этот момент получила ранение. Таксист же, судя по всему, попытался вразумить и пристыдить вооруженного мужчину, однако его слова не возымели на того никакого действия. Позже злоумышленник был задержан. Им оказался 37-летний уроженец Ярославской области. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность решением президента России Владимира Путина признать выданные в Донецкой и Луганской народных республиках документы и считать паспорта граждан ДНР и ЛНР действительными вплоть до выполнения Минских соглашений. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объяснял, что Москва пошла на такой шаг по гуманитарным соображениям...»
Житель Львова Микола Сирота нашел на полках одного из книжных магазинов города учебник по английскому языку, который сильно его возмутил. Своей душевной болью он поделился в Сети, где нашел серьезную моральную поддержку...»
Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что в Арктике начались испытания новых образцов военной техники.Специалисты пройдут по маршруту от поселка Тикси до остров Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых на современных образцах снегоболотоходной техники , передает РИА Новости..»