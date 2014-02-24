"Желанный" российский посол свел с ума американцев

3 марта 2017, пятница, 19:29 – ИА СОЧИ-24



"Желанный" российский посол свел с ума американцев

Американские средства массовой информации продолжают нагнетать истерию о деловых контактах доверенных лиц президента США Дональда Трампа с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Между тем граждане Соединенных Штатов иронично подшучивают над своими СМИ.Ситуация вокруг российского посла начала накаляться несколько недель назад. Американские СМИ и некоторые политики приписывают ему множество прегрешений – от якобы вербовки в "шпионы Москвы" до влияния на некоторых высокопоставленных членов администрации нового американского лидера. К ситуации подключилась американская пресса, которая начала по-новой раскручивать маховик антироссийской истерии, вновь обвиняя Москву во вмешательстве во внутриполитическую жизнь в США. Местные СМИ пестрят такими заголовками, как "Российский посол Сергей Кисляк – самый опасный дипломат в Вашингтоне", "Шпион, дипломат или и то и другое? Российский посол Сергей Кисляк в центре споров вокруг Трампа" и ряд других.Впрочем, представители американской общественности с иронией восприняли обвинения от американских политиков и СМИ в адрес российского дипломата. Так, известная актриса Сара Джессика Паркер написала в своем Instagram-аккаунте: "Не могла не поинтересоваться... неужели российский посол встречался со всеми, кроме меня?". В свою очередь, политический аналитик Брит Хум шутливо прокомментировал ситуацию на своей странице в Twitter: "Последний раз, когда я заходил в сенатскую столовую, Дайэнн Файнстайн (член Демократической партии США. – Прим.ред.) обедала с российским послом. Я никогда раньше задумывался об этом". Забавные комментарии оставляют и другие пользователи сети. "Трамп сейчас ищет в своей предвыборной команде хоть кого-нибудь, кто не встречался с российским послом", – пишет в свой Twitter Мэрилл Линч."Фото 2016 года: американцы терпеливо ждут встречи с Кисляком", – иронизирует Алисия Майер. В шутливой форме о происходящем высказалась и официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. На своей странице в Facebook она опубликовала демотиватора с интернет-мемом Ждуном, Томом Хэнксом в образе Форреста Гампа и Киану Ривзом. Все трое сидят на лавочке и смиренно ждут своей очереди на прием к российскому послу. В это время к ним подходит актриса Сара Джессика Паркер с вопросом: "К Кисляку кто крайний?". Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал происходящее вокруг российского посла в США "охотой на ведьм". "Послы назначаются ради поддержания отношений между государствами, отношения поддерживаются в виде встреч, бесед, контактов", – сказал он. По его словам, посол может встречаться с кем угодно, это не обязательно должны быть официальные лица. Напомним, некоторое время назад с поста советника по национальной безопасности в администрации Трампа ушел Майкл Флинн. Его обвинили в контактах с российскими дипломатами по вопросу отмены санкций в то время, когда он еще не занимал никаких должностей в Белом доме. Теперь соответствующие обвинения выдвигаются против генерального прокурора США Джеффа Сешнса, старшего советника и по совместительству зятя Трампа Джареда Кушнера, а также бывшего советника избирательного штаба Трампа Картера Пейджа

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