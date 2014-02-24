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"Желанный" российский посол свел с ума американцев

3 марта 2017, пятница, 19:29 – ИА СОЧИ-24

"Желанный" российский посол свел с ума американцев
"Желанный" российский посол свел с ума американцев
Американские средства массовой информации продолжают нагнетать истерию о деловых контактах доверенных лиц президента США Дональда Трампа с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Между тем граждане Соединенных Штатов иронично подшучивают над своими СМИ.
Ситуация вокруг российского посла начала накаляться несколько недель назад. Американские СМИ и некоторые политики приписывают ему множество прегрешений – от якобы вербовки в "шпионы Москвы" до влияния на некоторых высокопоставленных членов администрации нового американского лидера. К ситуации подключилась американская пресса, которая начала по-новой раскручивать маховик антироссийской истерии, вновь обвиняя Москву во вмешательстве во внутриполитическую жизнь в США. Местные СМИ пестрят такими заголовками, как "Российский посол Сергей Кисляк – самый опасный дипломат в Вашингтоне", "Шпион, дипломат или и то и другое? Российский посол Сергей Кисляк в центре споров вокруг Трампа" и ряд других.Впрочем, представители американской общественности с иронией восприняли обвинения от американских политиков и СМИ в адрес российского дипломата. Так, известная актриса Сара Джессика Паркер написала в своем Instagram-аккаунте: "Не могла не поинтересоваться... неужели российский посол встречался со всеми, кроме меня?". В свою очередь, политический аналитик Брит Хум шутливо прокомментировал ситуацию на своей странице в Twitter: "Последний раз, когда я заходил в сенатскую столовую, Дайэнн Файнстайн (член Демократической партии США. – Прим.ред.) обедала с российским послом. Я никогда раньше задумывался об этом". Забавные комментарии оставляют и другие пользователи сети. "Трамп сейчас ищет в своей предвыборной команде хоть кого-нибудь, кто не встречался с российским послом", – пишет в свой Twitter Мэрилл Линч.
"Фото 2016 года: американцы терпеливо ждут встречи с Кисляком", – иронизирует Алисия Майер. В шутливой форме о происходящем высказалась и официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. На своей странице в Facebook она опубликовала демотиватора с интернет-мемом Ждуном, Томом Хэнксом в образе Форреста Гампа и Киану Ривзом. Все трое сидят на лавочке и смиренно ждут своей очереди на прием к российскому послу. В это время к ним подходит актриса Сара Джессика Паркер с вопросом: "К Кисляку кто крайний?". Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал происходящее вокруг российского посла в США "охотой на ведьм". "Послы назначаются ради поддержания отношений между государствами, отношения поддерживаются в виде встреч, бесед, контактов", – сказал он. По его словам, посол может встречаться с кем угодно, это не обязательно должны быть официальные лица. Напомним, некоторое время назад с поста советника по национальной безопасности в администрации Трампа ушел Майкл Флинн. Его обвинили в контактах с российскими дипломатами по вопросу отмены санкций в то время, когда он еще не занимал никаких должностей в Белом доме. Теперь соответствующие обвинения выдвигаются против генерального прокурора США Джеффа Сешнса, старшего советника и по совместительству зятя Трампа Джареда Кушнера, а также бывшего советника избирательного штаба Трампа Картера Пейджа

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Американские средства массовой информации продолжают нагнетать истерию о деловых контактах доверенных лиц президента США Дональда Трампа с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Между тем граждане Соединенных Штатов иронично подшучивают над своими СМИ...»

сегодня, 18:58
Мэр бросился в воду спасать дайвера

Мэр города Карамюрсель (Турция) Измаил Илдырим прыгнул в воду ради спасения дайвера. Политик решился на отважный поступок во время проходившей в порту официальной церемонии памяти жертв крушения парома в 1958 году...»

сегодня, 18:46
Мужчина с гранатой захватил заложников в центре Москвы

Мужчина с гранатой взял заложников в бизнес-центре на Бакунинской улице в центре Москвы..»

сегодня, 18:13
Шурыгина сделала неожиданное заявление

Стали известны подробности со съемок двух новых выпусков программы "Первого канала" "Пусть говорят" со скандально известной ульяновской студенткой Дианой Шурыгиной. Ими поделились участники предстоящих шоу...»

сегодня, 17:29
Российский генерал потерял обе ноги в Сирии

В боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Офицер потерял обе ноги и глаз...»

сегодня, 17:13
Западных пользователей рассмешил "человек-мазут" из России

Смешной видеоролик из России набирает популярность на Западе. В нем молодой человек прыгает, судя по всему, на спор в бассейн с мазутом...»

сегодня, 16:45
В Нью-Йорке загорелся отель Трампа

На 47-м этаже здания гостиницы "Международный отель и башня Трампа" случился пожар, передает РИА ФАН..»

сегодня, 16:43
Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении

В ходе визита в Армению спикер Госдумы высказался по поводу стартующей через несколько дней избирательной кампании в парламент республики. Он отметил, что рассчитывает на "победу здоровых сил", которые продолжат развивать отношения между Москвой и Ереваном...»
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