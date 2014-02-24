Жена безумного москвича рассказала о захвате семьи
21 февраля 2017, вторник, 14:14 – ИА СОЧИ-24
Жена безумного москвича рассказала о захвате семьи
Жена москвича, захватившего ранее ее и детей в заложники, прокомментировала случившееся. Женщина подчеркнула, что подобное случается в жизни и ничего необычного в этом нет. По словам Дарьи, они с супругом "просто поссорились". "Мы и в заложниках-то не были... Просто не могли выйти. У нас нормальная, обычная семья. Он не опасен. Подобное случается в жизни", – цитирует женщину Life.ru. По словам Дарьи, раньше странностей в поведении мужа она не замечала. Она также рассказала, что дочь очень переживает из-за отсутствия отца и постоянно интересуется тем, где он. Напомним, ранее сообщалось, что 27-летний Леонид из Ново-Переделкина захватил в заложники свою жену и троих детей. Ведя онлайн-трансляцию в соцсетях, мужчина требовал связаться с посольствами Ирана и Китая, чтобы они предоставили ему политическое убежище. После этого Леонид выпрыгнул из окна пятого этажа на установленный спасателями куб. На данный момент, мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье "Захват заложников".
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Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»