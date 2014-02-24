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Жена Кэмерона восхитилась ногами Терезы Мэй

13 февраля 2017, понедельник, 18:16 – ИА СОЧИ-24

Жена Кэмерона восхитилась ногами Терезы Мэй
Жена Кэмерона восхитилась ногами Терезы Мэй
Саманта Кэмерон рассыпалась в комплиментах в адрес главы кабинета министров Терезы Мэй. Жена экс-премьер министра Великобритании Дэвида Кэмерона выразила свой восторг по поводу внешности ведущего британского политика.

"Она отлично выглядит", –
отметила
Саманта Кэмерон, комментируя внешний образ нынешнего британского премьера. "У нее фантастические ноги", – добавила она. Частное мнение миссис Кэмерон по данному вопросу можно рассматривать и как точку зрения "модного" эксперта. Ранее сообщалось, что супруга бывшего премьер-министра Великобритании запустила собственный бренд одежды, пишет издание "Газета.ru". По словам жены политика, продукция, выпускаемая под лейблом Cefinn, предназначена для деловых женщин, следящих за модными тенденциями. Саманта Кэмерон также рассказала, что супруг неизменно поддерживает ее во всех начинаниях. По словам новоиспеченного дизайнера, муж заявил ей, что сделал что-то свое, а теперь настала ее очередь, пишет газета The Telegraph.О том, как именно выглядит новая модная линия, пока известно мало. На данный момент было представлено небольшое количество образцов одежды этой марки.А вот у простых британцев внешность премьер-министра особых восторгов не вызывает. Как писали Dni.Ru, Тереза Мэй вызвала шквал критики в свой адрес после фотосессии в дорогостоящей одежде. По мнению жителей
 Соединенного Королевства, тяжелое экономическое положение страны – не самое благоприятное время для демонстрации роскоши.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:13
Названа точная дата наступления Киева на Донбасс

Украинские войска начнут наступление на позиции самопровозглашенных республик Донбасса 21 февраля. С таким заявлением выступил российский политолог Олег Бондаренко...»

сегодня, 17:44
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным

Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»

сегодня, 17:43
Ремонтники нашли тело мужчины в коллекторе на востоке Москвы

При осмотре теплотрассы на востоке Москвы работники ЖКХ обнаружили в коллекторе тело мужчины..»

сегодня, 17:30
Порошенко дает предателю Вороненкову высокий пост

Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»

сегодня, 17:14
Россия ограничила поставки мяса с заводов Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»

сегодня, 17:14
Цыган-трансвестит Рита обманула продавщицу на 38 тысяч

Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»

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У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»
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